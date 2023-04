Orange : 1Go à 1000FCFA en Côte d’Ivoire et 1Go à 111FCFA en France

Orange Côte d’Ivoire continue de faire de la résistance malgré la pression populaire pour la réduction des coûts des data dans le pays. La compagnie française vient d’afficher de nouveaux tarifs toujours aussi couteux ce vendredi 21 avril.

Côte d’Ivoire : Orange vendait 600Mo à 1000 FCFA

Les opérateurs internet en Côte d’Ivoire, Orange, Mtn et Moov, sont au cœur d’une grande contestation populaire. Depuis le 12 avril passé, un large mouvement de boycott de ces compagnies est initié par des leaders de la société civile avec un certain succès.

Cette crise des data est arrivée par l’intention des compagnies de télécommunication d’augmenter le prix de leurs services déjà très couteux. En Côte d’Ivoire, pour bénéficier de 1 Go de data internet chez Orange, leader, vous devez payer plus de 1000 FCFA. D’un autre côté, en France et dans plusieurs pays d’Europe, le Go se négocie autour de 0,17€, soit 111,35 FCFA, surtout en France.

Pour réagir à la contestation et aux mouvements de boycott de ses produits, Orange Côte d’Ivoire diffuse ce 21 avril une offre qui montre sa ténacité à vouloir garder ses prix élevés. Pendant que Moov lance son forfait 1 Go à 500 FCFA, Orange continue avec 1 Go à 1000 FCFA.

Pour se convaincre d’avoir amélioré son offre, Orange présente son nouveau forfait de la façon suivante : 500 Mo au lieu 250 Mo à 500F. La firme française continue avec son offre 1000 Mo au lieu de 600 Mo à 1000F, démontrant ainsi qu’elle vendait 600 Mo de data à 1000 FCFA en Côte d’Ivoire, ce qui explique son excellent bénéfice de 153,5 milliards FCFA réalisé au terme de l’exercice 2022.

Plutôt que d’investir dans des infrastructures qui permettraient d’amoindrir les coups de ses services et parfaire au passage son réseau, Orange Côte d’Ivoire semble engagé dans une course à l'enrichissement rapide.