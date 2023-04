Côte d'Ivoire: Comment le ministre Pierre Dimba veut lutter contre la toxicomanie

De passage au Conseil économique, social, environnemental et culturel(CESEC), le jeudi 20 avril 2023, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba s'est prononcé sur l'ampleur grandissante de la drogue en Côte d'Ivoire.

Lutte contre la toxicomanie: Le ministre Pierre Dimba plaide pour l'instauration d'une taxe de solidarité

"J'ai été devant cette chambre consultative que préside mon aîné Eugène Aka Aouéle, pour exposer sur le sujet et par la même occasion, dévoiler la politique de riposte que mène le gouvernement pour une société sans drogue", rapporte la page facebook du président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Pierre Dimba.

Plus de 2 tonnes de cocaïne, plus de 7 tonnes de cannabis et plus de 150 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés (MQIF) ont été saisies courant 2022.

Ce sont les données dévoilées par le comité interministériel de lutte anti-drogue (CILAD) à l’occasion de la célébration officielle de la 35e journée internationale de lutte contre l’abus et le trafic illicite de drogues, tenue le lundi 27 juin 2022.

Des statistiques qui inquiètent au regard de celles de 2021, qui affichaient au compteur la saisie de plus d’une tonne de cocaïne, 10 tonnes de cannabis et plus de 750 tonnes de MQIF.

Selon le rapport mondial sur les drogues 2022 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) publié, le lundi 27 juin 2022, l’Afrique fait désormais partie des nouvelles cibles des narcotrafiquants.

« Les données sur les saisies révèlent que le trafic de cocaïne s’étend à d’autres régions en dehors des principaux marchés d’Amérique du Nord et d’Europe, avec des niveaux accrus de trafic vers l’Afrique et l’Asie », a révélé le rapport.

La riposte, selon le premier responsable de la santé des Ivoiriens, gagnera en intensité avec plus de ressources.

"C'est pourquoi, j'ai profité de cette tribune pour mener un plaidoyer auprès de la chambre consultative qu'est le CESEC pour l'instauration d'une taxe spéciale dénommée : Taxe de la solidarité, en faveur de la lutte contre contre la toxicomanie qui pourrait être prélevée sur les produits du tabac à hauteur de 5%, soit sur les spiritueux (whisky, rhum, cognac, gin, liqueur, pastis, vodka etc.) à hauteur de 3%", propose Dimba Pierre.

Toujours, selon le rapport de l’ONUDC, environ 284 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans ont consommé de la drogue dans le monde en 2020, soit une augmentation de 26 % par rapport à la décennie précédente.

Les jeunes consomment plus de drogues, avec des niveaux de consommation aujourd’hui dans de nombreux pays plus élevés qu’avec la génération précédente.

En Afrique et en Amérique latine, les moins de 35 ans représentent la majorité des personnes traitées pour des troubles liés à l’usage de drogues.

Tizié TO Bi

Correspondant régional