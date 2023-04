BEPC 2023 : Les épreuves physique et sportive boycottées à Agboville

Prévues débuter, ce lundi 24 avril 2023, les épreuves d’Éducation physique et sportive (EPS) n’ont pu démarrer dans la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d'Agboville(DRENA).

BEPC: Privés de leurs indemnités de l’année dernière, les enseignants d'Agboville boycottent les épreuves physiques

Lles enseignants d’EPS refusent d’évaluer les élèves sans le paiement préalable de leurs indemnités d’examens de l’année dernière. « La rencontre que nous venons d’avoir fait suite au mécontentement des collègues par rapport aux indemnités de correction du BAC et du Bepc de l’année scolaire : 2021-2022. Et voilà que nous entamons un nouvel examen : celui du Bepc. Les épreuves physiques commencent ce matin et jusque-là, rien. On n’a aucune lisibilité. On ne sait même pas quand est-ce qu’on sera payés. Donc, les collègues mécontents, nous ont mis en mission en tant que responsables syndicaux (…) Pour l’heure, les épreuves d’EPS sont suspendues », a déclaré Charles Sahué, responsable du syndicat Coordination des lycées modernes 1 et 2 d’Agboville, à l’issue d’une rencontre expresse tenue au sein de l’établissement.

À Agboville, selon les syndicalistes, il a été décidé de payer les indemnités d’examens par TresorPay. La direction générale du Tresor et de la Comptabilité publique, dans la dynamique de modernisation de l’administration publique et de sa gestion transparente des deniers publics, a mis en place une plateforme électronique de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses de l’État dénommée : TresorPay ou TresorMoney.

À en croire le Tresor public, cette plateforme permet de dématérialiser et sécuriser la perception des recettes des diverses taxes, recettes fiscales et non fiscales, d'améliorer la mobilisation des ressources internes et leur disponibilité immédiate, de réduire considérablement l’utilisation des fonds en numéraire, d'effectuer tous les paiements au profit des bénéficiaires et partenaires via cette plateforme électronique, sans intermédiaires.

« Nous pensons qu’il est temps de payer les indemnités liées aux examens 2022 parce que les enseignants sont allés en mission, la mission étant terminée, nous allons aborder une nouvelle mission. Il est donc bienséant et logique que l’ancienne mission soit évacuée dans toute sa forme. Nous avons mené toutes les démarches, nous avons utilisé toutes les voies de dialogue au niveau de notre DRENA pour que les cours puissent se dérouler de façon paisible. Et, même les examens blancs ont eu lieu sans pression avec la collaboration de tous les enseignants. Maintenant que nous attendons les résultats de ces examens blancs, commencent les épreuves physiques au niveau du BEPC. Il est de bon aloi que ces indemnités soient payées avant que nous ne commencions ces examens », a appuyé Agohi Oka André, secrétaire régional du SYNESCI (Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d’Ivoire) Agnéby-Tiassa/ Mé.

Avant de préciser : « Ce n’est pas une défiance mais faire comprendre à notre hiérarchie qu’il y a une logique dans toute chose ». Poursuivant, l’enseignant de Mathématiques s’est voulu optimiste. « Nous demandons aux enseignants et autres acteurs du système éducatif, de rester sereins en vaquant à leurs occupations. Nous faisons confiance au ministère de l’Éducation nationale à travers la DRENA et leur lançons l’appel de faire des mains et des pieds afin que ces indemnités liées aux examens, soient payées afin que la quiétude et la paix règnent au niveau de l’école à Agboville », a-t-il plaidé.

Notons que les épreuves d’EPS se déroulent pour le BEPC, du lundi 24 avril au samedi 06 mai, et pour le Baccalauréat, du lundi 08 mai au vendredi 19 mai 2023, au titre des examens à grand tirage. Au moment où nous mettions sous presse, une rencontre avait lieu entre la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville(DRENA) et les enseignants d’EPS. Nous y reviendrons!

Tizié TO Bi

Correspondant régional