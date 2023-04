Lutte contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire: 613.609 personnes vaccinées dans l'Agnéby-Tiassa

L’ONG Aconda VS-Côte d’Ivoire a organisé, le mercredi 19 avril 2023, un atelier bilan à Agboville, au cours duquel, elle a présenté les acquis de l’année 1 du projet Global Vax. Ce projet destiné à l’accélération de la vaccination contre la Covid-19, a permis d’atteindre 64,5% de la population cible de l'Agnéby-Tiassa (correctement vaccinée) sur la période allant d’avril 2022 au 31 mars 2023, soit 613.609 personnes de 12 ans et plus qui ont reçu les 2 doses de vaccin.

« Pour les 12 à 17 ans qui sont au nombre de 122 640, environ un tiers a reçu une dose (33,4%), 12,5% soit 15.336 sont vaccinés correctement et 0,4% soit 449 personnes ont reçu des doses booster.

Chez les 18 ans et plus, le district sanitaire d’Agboville a franchi la barre des 70% de sa population vaccinée et a atteint 78,6%. Les hommes se vaccinent autant que les femmes et le vaccin Pfizer est le plus utilisé (40,6%) », peut-on lire du bilan de la première année du projet.

Pour Dr Kanhon Serge, directeur exécutif de l’ONG Aconda VS-CI, l’objectif du projet est d’améliorer la couverture vaccinale et la confiance de la vaccination au niveau des populations.

« Les chiffres initiaux qui étaient très bas ont pratiquement doublé au niveau de la couverture vaccinale. Les objectifs de ce projet pour appuyer la partie nationale ont été atteints. Le projet se poursuivra mais on ne sera plus en stratégie de campagne de vaccination massive parce que la covid-19 s’inscrit désormais dans les vaccinations de routine.

C’est pourquoi, nous allons continuer d’appuyer les différentes structures afin d’amener les gens à se faire vacciner », a souligné le médecin de santé publique.

À en croire l’organisation non gouvernementale, la synergie d’actions entre les directions régionales de la Santé et de l’Education nationale pour la mise en œuvre des activités de vaccination dans les établissements scolaires, va se renforcer.

Elle entend aussi impliquer les syndicats d’enseignants et les délégués d’élèves dans la sensibilisation.

Présent à la cérémonie, le sous-préfet de Guéssiguié (dans le département d’Agboville), Kohou Gérald a encouragé Aconda VS-CI à continuer d’œuvrer pour le bien-être des populations, tout en la rassurant de la disponibilité du corps préfectoral à les accompagner dans la mise en œuvre de leurs activités.

« Les défis actuels sont nombreux. Il s’agit de faire vacciner plus de 70% de nos populations en y incluant les nouvelles cibles : les femmes enceintes, les femmes allaitantes afin d’atteindre l’immunité collective », a soutenu le représentant le préfet de région, Sihindou Coulibaly.

Le projet Gbobal Vax bénéficie de l’appui financier et technique du CDC(Centre de prévention et de contrôle des maladies) du gouvernement américain.

Tizié TO Bi

Correspondant régional