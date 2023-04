Côte d'Ivoire: Après la crise des datas, Assalé Tiémoko va s'offrir un bain de foule à Tiassalé

Le député-maire de Tiassalé, l'Honorable Assalé Tiémoko, sera de retour dans sa commune ce week-end où il prendra part à une série d'activités prévues par son équipe municipale.

Tiassalé : Un accueil triomphal en préparation pour Assalé Tiémoko

Initiateur de la grogne contre l'augmentation des coûts des données mobiles internet en Côte d’Ivoire, le député-maire de la commune de Tiassalé, Assalé Tiémoko, a vu monter sa côte de popularité sur les réseaux sociaux tant le combat mené contre les sociétés de téléphonie mobile, était porté par la grande majorité des populations.

Au moment où les opérateurs téléphoniques ont décidé de revenir aux anciens tarifs, conformément aux exigences du gouvernement ivoirien, demandant la suspension de la hausse des coûts des données mobiles, Assalé Tiémoko est un élu comblé.

Sur sa page Facebook, le député-maire de Tiassalé ne cache pas sa satisfaction. "Le premier objectif de la bataille que nous avons menée contre les sociétés de téléphonie mobile et L'ARTCI, c'était bien le retour aux anciens prix pratiqués avant le 6 avril. C'était cela le premier objectif. Sans cette bataille et cette grande campagne de communication, ces prix auraient été appliqués et il ne se serait rien passé", écrit-il, avec un brin de fierté.

Pour le parlementaire, c'est bel et bien une victoire remportée face aux opérateurs téléphoniques comme Orange qui a pris tout son temps avant de s'exécuter.

" Depuis 2021, nous nous battons contre les pratiques de ces sociétés et nous sommes parfaitement crédibles sur la question, on ne peut pas venir nier ce parcours", lance-t-il à qui veut l'entendre. Voilà qui est bien qui finit bien.

Et pour montrer que son combat n'a pas été vain, le député-maire fera son retour triomphal ce jeudi 27 mai à Tiassalé. Pour ce faire, les populations ont été mobilisées par ses équipes sur place.

Assalé Tiémoko sera accueilli depuis l'entrée de la ville après le pont jusqu'à la salle des mariages de la mairie de Tiassalé d'où il devrait recevoir un prix de "Meilleur citoyen africain".

Un vrai bain de foule à moins de quatre mois des élections municipales qui s'annoncent rudes pour le Maire sortant qui affrontera un autre cadre du département, Alpha Sanogo, candidat désigné du RHDP ( parti au pouvoir).