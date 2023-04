Municipales à Yopougon: Adama Bictogo pioche un gros bonnet chez Gbagbo

L'ex-maire de la Commune de Yopougon (2001 à 2011), Gbamanan Djidan Félicien, ex fidèle compagnon de l’ex-Président Laurent Gbagbo a signé son adhésion au Rhdp ce mercredi 26 avril 2023. La cérémonie d’adhésion s’est déroulée dans la salle Félix Houphouët-Boigny du siège du parti à la Rue Lepic à Cocody, en présence du Secrétaire Exécutif, le Ministre Cissé Ibrahima Bacongo, du Président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, du Ministre-gouverneur Beugré Mambé, des Ministres Laurent Tchagba et Danho Paulin Claude(DPC) ainsi que d’une forte délégation de femmes, de jeunes, de guides religieux et de chefs traditionnels.

Côte d'Ivoire : L’ex-maire de Yopougon, Gbamanan Djidan, vire au RHDP

Pour la circonstance, l'honneur est revenu au Secrétaire Exécutif du RHDP de s’adresser à cette foule nombreuse. Le Ministre Cissé Bacongo a félicité le nouvel adhérent d’avoir fait le choix du RHDP et du Président Alassane Ouattara : « Nous sommes heureux de recevoir toutes les composantes de Yopougon. Mais nous devons cette rencontre au Ministre-gouverneur Beugré Mambé. Et cette adhésion n’est pas des moindres. Gbamanan Djidan arrive dans sa famille, la famille des Houphouëtistes, et nous lui ouvrons nos cœurs et nos bras pour l’accueillir », s’est-il réjoui.

L’ex-maire de Yopougon, à la suite du Ministre Cissé Bacongo, a justifié son adhésion au RHDP après avoir été séduit par les chantiers de développement de la Côte d’Ivoire enclenchés par le Président Alassane Ouattara : « Tous ceux qui sont objectifs voient que la Côte d’Ivoire est en train de se développer sous le leadership du Président de la République. Avec Alassane Ouattara, la Côte d’Ivoire est définitivement sortie des crises socio-politiques et résolument tournée vers le développement. Yopougon ne peut s’exclure du train du développement », s’est-il exprimé avant de déclarer qu’il adhère sans contrainte au RHDP et s’engage auprès du candidat Adama Bictogo en vue d’une victoire éclatante de la liste RHDP au soir du 2 septembre prochain.

Le Ministre-gouverneur, cheville ouvrière de cette adhésion a rappelé qu’en plus de l’adhésion de Gbamanan Djidan au RHDP, l’objectif visé est la victoire du candidat Adama Bictogo aux élections à Yopougon. Il a rassuré les femmes et les jeunes sur la capacité du Président de l’Assemblée nationale à transformer qualitativement leur commune en leur offrant des emplois.

S'exprimant en dernière position, le Président Adama Bictogo a félicité le nouvel adhérent et salué l’engagement des différentes communautés vivant à Yopougon. Il a promis de changer le visage de Yopougon à l’image de la Commune de Koumassi qui est un exemple de développement local avec le Secrétaire Exécutif qui en est le premier magistrat.

Comme tous les précédents adhérents, Gbamanan Djidan a reçu des mains du Secrétaire Exécutif, les statuts et le règlement intérieur du RHDP, des pagnes à l’effigie du parti et a été invité à prendre attache avec le responsable du comité ad’hoc des adhésions et de la sensibilisation, N’Dri Pierre Narcisse, ex-Directeur de Cabinet du Président du PDCI, Henri Konan Bédié.

Avec Sercom RHDP