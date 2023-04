Afrique de l'ouest : La Côte d'Ivoire et la Gambie renforcent leurs liens d'amitié

Le président de la Gambie, Adama Barrow, était en visite de travail à Abidjan en Côte d’Ivoire, ce jeudi 27 avril 2023. Le Gambien s’est entretenu avec Alassane Ouattara au Palais présidentiel d’Abidjan - Plateau.

Trois accords signés entre la Côte d'Ivoire et la Gambie

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara a animé un point presse conjoint avec son homologue gambien Adama Barrow, qui effectuait sa première visite officielle en Côte d'Ivoire.

Le Président de la République a évoqué avec son homologue gambien, le rôle important de la démocratie dans le processus de développement de nos pays ainsi que la nécessité pour la Côte d’Ivoire et la Gambie d’œuvrer au raffermissement et à la diversification de leurs relations, notamment au niveau du secteur privé.

Il a souligné que la signature de trois accords de coopération entre la Côte d’Ivoire et la Gambie, notamment dans les domaines du transport aérien et de l’énergie, contribuera à la dynamisation de la coopération entre les deux pays avec l’accroissement des échanges commerciaux.

Le Chef de l’Etat a annoncé la desserte future de la Gambie par notre compagnie aérienne nationale, Air Côte d’Ivoire, afin de faciliter les déplacements des hommes et des femmes d’affaires pour explorer les possibilités d’investissements dans les deux pays.

Alassane Ouattara a réitérer, dans sa déclaration, ses remerciements à son hôte "pour le soutien apporté à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la CEDEAO [Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest] dans la résolution de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali suite à l'arrestation de 49 soldats" ivoiriens...

Il a félicité la Gambie pour sa contribution au bon fonctionnement "de la CEDEAO avec la désignation d'un gambien comme président de la commission de notre institution sous-régionale".

"Nous travaillerons au raffermissement et à la diversification de nos relations notamment au niveau du secteur privé", a assuré le président Alassane Ouattara.

Concernant la situation sécuritaire dans le pays, au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, les deux chefs d'Etat se sont accordés "sur la nécessité de faire en sorte que ces transitions conduisent à des élections inclusives et démocratiques dans les délais acceptés par les autorités de transition de chacun des pays".

Ouattara a, en outre, souhaité que les élections en Sierra Leone, en juin prochain, au Liberia en octobre et au Sénégal en février prochain "se passent dans le calme et bien sûr qu'elles soient démocratiques et ouvertes à tous".

"Cette visite est un signe fort de mon engagement ainsi que celui de mon gouvernement et de toute la population gambienne de voir cette coopération ivoiro-gambienne se renforcer entre nos populations", a indiqué pour sa part Adama Barrow.

À noter que les trois accords portent notamment sur le service aérien qui permettra aux compagnies aériennes de desservir chaque pays; sur le service énergétique et, enfin, un accord qui définit le cadre général de coopération entre les Parties en vue de renforcer leur relation bilatérale pour une période de 5 ans.