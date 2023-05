Côte d’Ivoire: Vers l'intégration des personnes en situation de handicap à la CEI ?

Des journalistes ont suivi durant trois jours (du 2 au 4 mai), un atelier de formation au Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) à Cocody-Deux-plateaux Les Vallons, sur le projet de renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux en Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : Les hommes de médias sensibilisés sur la participation des personnes en situation de handicap dans les processus électoraux

Les hommes et femmes de la presse écrite, de la radio, de la presse numérique, etc., ont été édifiés et outillés pendant trois jours (du 2 au 4 mai) au Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) à Cocody-Deux-plateaux Les Vallons, sur le projet de renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d’Ivoire.

Ce projet, en partenariat avec le CNDH, mis en œuvre par la Confédération des Organisations des Personnes Handicapées de Côte d’Ivoire (COPH-CI), a été cofinancé à hauteur de 540,712.00 euro environ plus de 300 millions de Francs CFA, par l’Union européenne (UE) et l’ONG Internationale Chrétienne de Développement (CBM).

Plusieurs points ont été abordés durant ces trois jours avec le chef de projet et membre du CNDH, Alfred Kouassi, et d’autres formateurs, membres de la COPH-CI.

Il y a eu par exemple, la présentation du projet des élections inclusives, les instruments nationaux de protection des personnes en situation de handicap, la Convention des Nations unies relative aux Droits des personnes Handicapées (CDPH), la définition du handicap, la notion d’égalité et d’accessibilité et les implications de l’article 21 de la CDPH.

D’ailleurs, le projet a pour objectif de contribuer à la promotion des droits civiques et politiques et à l’inclusion des personnes handicapées en Côte d’Ivoire et de façon spécifique assurer une pleine et effective participation des personnes handicapées au processus électoral pour des élections présidentielles et locales inclusives en Côte d’Ivoire.

L’article 29 de la Convention des Nations unies relative aux Droits des personnes Handicapées (CDPH) portant sur la participation politique et publique des personnes handicapées. La Côte d’Ivoire a ratifié la Convention le 10 janvier 2014.

En outre, la COPH-CI veut faire des médias ses partenaires privilégiés pour faire la promotion des droits des personnes en situation de handicap autour de la Convention (égalité, non-discrimination, accessibilité…) dans les processus électoraux, sensibiliser les partis politiques, les institutions de l'Etat et les organisations de la société civile nationales et internationales pour une meilleure représentativité des personnes handicapées dans

la gestion du processus électoral notamment en tant qu’électeurs, candidats, acteurs de premier plan dans les partis politiques et membres de l’organe en charge des élections, sensibiliser les partis politiques, les institutions de l'Etat et les organisations de la société civile nationales et internationales en vue de l’adoption d’une nouvelle loi électorale plus inclusive,

prenant en compte les recommandations de l’atelier de Grand Bassam avec la CEI, faire la promotion des recommandations de l’atelier de Grand Bassam avec la CEI, sensibiliser les acteurs politiques pour faire la promotion de candidats en situation de handicap notamment à l’occasion des prochaines élections locales,

sensibiliser les acteurs politiques pour rendre les sièges des partis politiques accessibles aux personnes en situation de handicap et sensibiliser l’opinion publique et les autorités pour l’intégration de la société civile des personnes handicapées au sein de la commission centrale de la CEI.

A la fin, le chef de projet a fait une petite synthèse de ces trois jours de formations à l’endroit des journalistes devant les représentants de la COPH-CI et de CBM à savoir Souleymane Coulibaly et Christian Aka.

‘’Durant les trois jours, nous avons présenté le projet aux journalistes qui ont beaucoup participé. Nous sommes revenus sur les recommandations de Grand-Bassam, parce qu’il s’agit d’avoir une loi électorale plus inclusive.

Aux termes de ce projet, il fallait faire connaître les recommandations de Grand-Bassam aux hommes de médias et leur donner tout ce qui constitue la substance de ce projet et les objectifs. Nous souhaitons obtenir une loi électorale plus inclusive qui va prendre en compte les recommandations de Grand-Bassam.

La société civile des personnes en situation de handicap n’est pas représentée à la CEI et c’est ce que nous souhaitons également. La participation politique et citoyenne des personnes en situation de handicap doit devenir un sujet d’ordre national pour que le gouvernement voit la nécessité de porter le projet devant l’Assemblée nationale’’, a-t-il fait savoir.

Cependant, les deux personnes ont remercié les journalistes de leur présence massive à cette activité de renforcement de la participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d’Ivoire.

‘’Je vous demande d’accompagner ce projet qui nous tient énormément à cœur. Je vous demande d’aider le chef de projet à faire aboutir ce projet. C’est à ce prix que nos attentes seront prises en compte par le gouvernement. Depuis des années, nous menons une lutte pour que nous ayons des élections inclusives’’, a souligné le PCA de la COPH-CI.

Après les journalistes, les partis politiques seront eux-aussi sensibilisés à partir du lundi 8 jusqu’au mercredi 10 mai à la CNDH sur le projet avant de rencontrer les députés le jeudi 11 mai au Palm Club hôtel de Cocody.