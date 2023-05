Côte d’Ivoire: Yaya Méïté communie avec les jeunes du département de Kani

Le secrétaire départemental de Kani commune et sous-préfecture, Yaya Méïté, était, le week-end dernier, dans la localité de Manabri, à Kani, où il a communié avec les jeunes du département.

Yaya Méïté, Départemental RHDP Kani: « Nous devons placer au cœur de nos actions, la recherche des valeurs de cohésion et partage »

Lors d’une rencontre du Conseil politique du RHDP, tenue peu après sa réélection à la présidentielle de 2020, le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP, avait invité les cadres du parti au pouvoir à faire preuve de solidarité et de générosité envers les populations.

« Nous ne devons pas céder à la division. Je voudrais vous demander de faire preuve de solidarité et de générosité. Soyez encore à l’écoute des militants et de la base. Surtout les jeunes dans certaines villages, désoeuvrés, manipulables », avait exhorté le président de la République. Si, pour certains, ce message est resté lettre morte, pour d’autres cadres comme Yaya Méïté, l’exhortation du chef de l’Etat, est régulièrement traduite en réalité sur le terrain.

Fidèle à la droite ligne tracée par le président Ouattara, le secrétaire départemental du RHDP à Kani, a parrainé, le samedi 06 mai 2023 à Manabri, la finale du tournoi de la fraternité, organisé par la jeunesse du département de KANI. Accueilli dans la ferveur, l’hôte du jour a saisi l’occasion pour exhorter les populations à l’union et à la cohésion sociale.

« Avec beaucoup de chaleurs, ma délégation et moi avons été reçus. Cette belle mobilisation ne peut se produire que dans l’union. C’est pourquoi, je tiens à vous encourager au renforcement des liens de fraternité entre les filles et fils du département. Nous devons placer au cœur de nos actions, la recherche des valeurs de cohésion et partage », a plaidé Yaya Méïté.

Au nom du ministre Bouaké Fofana, le secrétaire départemental adjoint, MEITE Ladji Beugre, a fait don d’une motoculture d’une valeur de plus 2 millions à la jeunesse de Manabri. Bien avant, dans la matinée, Yaya Méïté a pris part à la cérémonie d’ouverture du collège de proximité de Manabri.