Cameroun : Constance Ejuma de ‘’Black Panther’’ en séjour dans son pays

Constance Ejuma, l’actrice camerounaise, est arrivée dans son pays d’origine pour plusieurs activités. Cette talentueuse actrice camerounaise basée aux Etats-Unis, a joué dans plusieurs films à succès comme ‘’Black Panther’’ et ‘’24 Chrono’’.

Constance Ejuma, actrice camerounaise de ‘’Black Panther’’, en visite dans son pays

L’actrice camerounaise, Constance Ejuma, fait la fierté de son pays et de l’Afrique dans dans le septième art aux Etats-Unis. Elle était certes inconnue par de nombreux amateurs de cinéma, mais son rôle savamment incarné dans le film ‘’Black Panther’’ sur le grand écran, a fini par la révéler partout en Afrique. Ce qui a permis de parcourir les différents rôles qu’elle a joués dans des films connus ou peu connus. On peut citer par exemple ‘’Esprits Criminels: Unité Sans Frontières’’, ”24 heures chrono’’, ‘’Monk’’, ‘’The Good Goctor’’, etc.

Depuis quelques jours, l’actrice camerounaise basée à Hollywood, a débarqué dans son pays d’origine. Elle est présente au Cameroun pour plusieurs activités. Entre autres, l’actrice a été au Musée National de Yaoundé pour communier avec les amateurs de cinéma camerounais. Et depuis que Constance Ejuma est au pays, elle a été invitée sur plusieurs plateaux chaînes de télévisions comme CAM 10 Télévision. Sur l’antenne de ce média, elle a indiqué qu’elle est originaire du sud-ouest du Cameroun. Elle a grandi jusqu’à l’âge de 10 ans au pays avant de s’envoler au pays de l’Oncle Sam.

Cependant, Constance Ejuma a quand-même eu un parcours glorieux académique autour de la Communication et des Arts. Comédienne de théâtre, actrice au cinéma et à la télévision, ses partenaires de jeu sont de plus en plus prestigieux et sa carrière ne cesse de monter. Ses rencontres et collaborations vont de la réalisatrice afro-américaine multi primée Nnegest Likké au 1er Africain Prix Nobel de Littérature Wole Soyinka en passant par l’actrice iranienne Shohreh Aghdashloo, nominée aux Oscars en 2004.

En outre, l’actrice camerounaise a étudié le théâtre à l’Université de Toronto au Canada. Ensuite, elle part à l’Université de Leicester en Angleterre où elle obtient une maîtrise en communications de masse. Il y a quelques mois, l’Université de Leicester a décerné le titre de Docteur en lettre de manière honorifique pour la reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles. Constance Ejuma n’est pas seulement qu’actrice. Elle est également scénariste et productrice. Elle a fait aussi des apparitions dans des clips de Beyoncé et Jennifer Lopez.