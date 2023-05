N’Douci : Kanganianzé bientôt doté d’un centre de santé

Kanganianzé - Dans le cadre de sa tournée dans le département de Tiassalé, le président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, Dimba N’Gou Pierre, par ailleurs ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a procédé, le samedi 06 mai 2023, à la pose de la première pierre des travaux de construction du premier Centre de santé rural(CSR) de Kanganianzé. L'objectif de ce projet est de rapprocher les habitants de ce village situé à environ 7 kilomètres de N'douci d’un centre de santé à moins de 5 kilomètres.

N’Douci : Le village de Kanganianzé bientôt doté d’un centre de santé

La mise en œuvre du Plan national de développement(PND) sur la période 2021-2025, évalué à 59 000 milliards de FCFA, permettra au gouvernement à travers le ministère en charge de la Santé, de bâtir un système de santé performant et résilient pour une bonne prise en charge de la population. La santé constitue l’un des principaux éléments du pilier 4 du PND 2021-2025 intitulé Renforcement de l’inclusion, de la solidarité nationale et de l’action sociale.

Notons que, le CSR de Kanganianzé sera composé d'un dispensaire et une maternité, qui permettra la prendre en charge efficiente des populations de Kanganianzé et de Nianda. Cette accessibilité géographique se conjuguera avec l’accessibilité financière en tenant compte du pouvoir d’achat des populations, notamment : les plus vulnérables dans le cadre de la mise en œuvre de la CMU (Couverture maladie universelle). Ainsi, le nombre d’établissements de santé de premier contact(ESPC) devrait passer de 2725 en 2019 à 3450 en 2025, avec la réhabilitation de cabinets dentaires et de services d’ophtalmologie et ORL dans différentes régions sanitaires et l’équipement/ réhabilitation de 18 établissements hospitaliers.

Tizié TO Bi

Correspondant régional