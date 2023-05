En vue de faire connaître ses activités en Côte d’Ivoire, l’ONG internationale Kokoé a initié, le dimanche 07 mai 2023, une séance de travail à l’intention des populations du chef-lieu de la région de l'Agnéby-Tiassa, Agboville. Objectif : accompagner les associations pour le financement de projets de développement durable, tout en étant un pont entre ces organisations et les instances nationales, internationales et les investisseurs.

Agnéby-Tiassa : Une ONG promeut le développement économique solidaire

« Je suis venue à votre rencontre pour vous parler de développement économique solidaire mais aussi pour vous parler du développement durable. (…) Vu le fait que beaucoup d’associations n’ont pas de contact avec le monde, l’ONG Kokoé veut porter le développement de la paix, le développement économique solidaire à travers le monde. Je dis bien à travers le monde parce nous sommes dans 40 pays dont 30 en Afrique. Nous représentons le réseau international de la société civile.

En lien avec d’autres partenaires, notre structure est une boîte à outils pour vous, un pont entre vous et les investisseurs. Oui, vous pourriez toucher tous ceux qui sont jusque-là restés inaccessibles pour vous », a souligné Dr Vaddana Kéo, présidente fondatrice de l’ONG Kokéo, en présence du préfet de région, Sihindou Coulibaly. Le manque d’autonomie financière, l’individualisme et le manque de communication diplomatique, selon la juriste de formation, retardent la mise en œuvre des actions sur le terrain des associations. « Aujourd’hui, nous devons être sensibilisés sur le développement durable. C’est un devoir de vous s’impliquer maintenant dans les actions qui impactent positivement l’environnement et notre être pour les générations futures.

Ce que, je vous demande est de venir vers Kokoé pour travailler ensemble pour des projets collectifs et durables », a fait savoir Dr Vaddana Kéo. Poursuivant, la présidente de l’ONG internationale Kokoé a rappelé à l’assistance constituée de présidents d’associations, d’ONG, d’organisations de la société civile de la région, qu’il faut des rapports de terrain. Et ce, pour sensibiliser au mieux les instances nationales et internationales. « Chères populations de l'Agnéby-Tiassa, sachez que mes équipes pourront fédérer les associations qui le souhaitent afin de vous accompagner à être plus forts ensemble dans le développement durable », a promis Dr Vaddana Kéo.

Les échanges qui ont suivi, ont permis aux participants d’avoir des éclaircissements sur le concept du développement économique solidaire.

Tizié TO Bi

Correspondant régional