RHDP Agnéby-Tiassa : Dimba Pierre met en ordre de bataille les militants de N’Douci

Le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre a eu du samedi 06 au dimanche 07 mai 2023, une série de rencontres avec les populations de la sous-préfecture de N’Douci, au rang desquelles se trouvaient les militants de son parti, le RHDP. Objectif : les engager à faire gagner tous les candidats du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix aux élections municipales et régionales du 02 septembre prochain.

Dimba Pierre aux populations de N’Douci: "L’objectif du président Alassane Ouattara est de rassembler tout le monde"

« Depuis 2018, grâce à vous nous sommes à la tête du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. Je rends hommage aux militants du RHDP que vous êtes. N’Douci est la traduction de la Côte d’Ivoire en miniature. N’Douci est la traduction de la vision du RHDP, qui est un parti de rassemblement et de paix », a confié le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

Les militants de la dernière-née des communes de l’Agnéby-Tiassa, doivent être plus proches de leurs responsables, conformément aux directives du chef de l’État, Alassane Ouattara. Et ce, selon Dimba Pierre, afin de mieux adresser des solutions aux préoccupations des populations.

« L’objectif du président Alassane Ouattara est de rassembler tout le monde. D’ailleurs, c’est ce qui justifie l’accord de partenariat signé entre le RHDP et le FPI. Notre souhait est que tous nos frères et sœurs nous rejoignent. Grâce au travail abattu au sommet de l’État, le RHDP est de plus attractif. Les personnes qui viennent vers nous chaque jour est déjà une victoire pour nous », a révélé le premier responsable de la santé des Ivoiriens, avant de rassurer son auditoire du soutien du parti présidentiel.

Pour rappel, le RHDP à travers son secrétaire exécutif, Cissé Bacongo, et le Front populaire ivoirien (FPI, opposition) de Pascal Affi N’Guessan, ont signé, le mardi 02 mai dernier, un accord de partenariat entre les 2 partis. Poursuivant, le candidat à sa propre succession à la présidence du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa a appelé les militants réunis au siège du RHDP de N’Douci, à la responsabilité.

« Certains frères et sœurs ont été désignés pour porter les couleurs du parti. Vous devez être derrière eux malgré vos frustrations légitimes. Nous devons nous retrousser les manches, faire en sorte qu’on gagne toutes les élections à venir et qu’on ferme définitivement la parenthèse de bastion de quelque parti que ce soit dans l’Agnéby-Tiassa. C’est pourquoi, je voudrais vous inviter à la sérénité dans le travail. Quand on est ensemble et qu’on réfléchit ensemble il n’y a pas de problème qu’on ne puisse surmonter. C’est pourquoi, je vous félicite pour votre maturité et votre responsabilité à l’issue du choix des candidats. Ceux qui ont été désignés sont des choix du président du parti, le président Alassane Ouattara. Pour être un grand parti qui veut gouverner la Côte d’Ivoire pour longtemps, il faut que nous soyons des militants et militantes disciplinés où la primauté est donnée à l’ambition du parti, à l’ambition générale au détriment de l’ambition personnelle », a exhorté le ministre Dimba Pierre.

Bien avant, Doumbia Daouda, secrétaire départemental RHDP de N’Douci, a rassuré son hôte de leur soutien indéfectible. « Monsieur le ministre, dans l’Agnéby-Tiassa, vous êtes notre ADO. Vous êtes, notre espoir, notre boussole. Sachez que vous pouvez toujours compter sur nous pour une victoire écrasante au soir du 02 septembre prochain », s’est-il engagé, au nom des militants, avant d’énumérer un chapelet de doléances. Il s’agit de : la construction d’un siège, l’acquisition de matériel informatique, de moyens de mobilité et l’insertion socioprofessionnelle de plusieurs militants.

Tizié TO Bi

Correspondant régional