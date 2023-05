Côte d'Ivoire: 20 millions de Fcfa pour assister des femmes survivantes des VBG

Former au digitale pour une meilleure insertion socio-professionnelle des survivantes de violences basées sur le genre. Tel est le defi que la fondation MTN Côte d'Ivoire s’est engagé avec son partenaire ONU FEMMES. L'opérateur de téléphonie a remis recemment un chèque factice d’une valeur de 20 millions de Fcfa pour appuyer un projet d’assistance à ses survivantes à travers le centre Akwaba Mousso.

MTN Côte d'Ivoire aux côtés des survivantes de VBG du centre Akwaba Mousso

Ce don de MTN Côte d'Ivoire devrait permettre la mise en place du système de communication, d’informatisation de l’Association « Akwaba Mousso » et de l’accompagnement vers un emploi des filles et des femmes survivantes de violences de ce centre de prise en charge.

En 2022, le gouvernement de Côte d’Ivoire a recensé 766 cas de viols, 185 cas d’agressions sexuelles, 132 cas de mariages forcés et près de 2 000 cas de déni de grossesses. Des chiffres en hausse par rapport aux années précédentes, mais qui restent largement sous-estimés car les femmes victimes doivent, pour porter plainte, affronter les forces de sécurité et/ou la pression de leur famille en faveur d’un arrangement à l’amiable.

Cette action vise également à apporter les équipements, matériels informatiques et formations digitales nécessaires à la formation et l’insertion des femmes survivantes de violences basées sur le genre. Cette contribution financière permettra d’acquérir des équipements, du matériels informatique et de formation digitale nécessaire à la formation et l’insertion des femmes survivantes de violences basées sur le genre.

Rappelons que la Fondation MTN mène plusieurs actions en faveur des femmes vulnérables notamment avec les projets comme y’ello Girlz qui forme et rend employable plusieurs jeunes filles issues des conditions difficiles.

A propos de la Fondation MTN Côte d’Ivoire

Lancée en 2006, la Fondation MTN Côte d’Ivoire soutient les projets contribuant durablement à l’amélioration de la qualité de vie des populations de Côte d’Ivoire, principalement dans les domaines de l’autonomisation des jeunes, des femmes et des jeunes filles, les priorités nationales et le secours d’urgence Y’ello Hope.

Akwaba Mousso est une association de droit ivoirien, dirigée par une majorité de femmes. Elle ouvre au cours du premier trimestre 2023 un foyer d’hébergement et un centre de prise en charge holistique dédiés aux femmes victimes de violences conjugales, intrafamiliales, psychologiques ou sexuelles, dans un immeuble de trois niveaux dans la commune de Cocody, à Abidjan.