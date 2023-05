HWPL désigne Bocanda, première « ville de paix » de Côte d’Ivoire

L’ONG Heavenly culture, Word peace, Restoration of Light (HWPL) a décidé de faire de la ville de Bocanda (Centre -Est, région du N’zi) la capitale de l’harmonie ethnique et de la paix.

Les populations de Bocanda invitées à cultiver le vivre-ensemble

La signature du mémorandum d’entente est intervenue lundi 8 mai 2023 à Bocanda, entre le maire Kramo Kouassi et la directrice de la branche Côte d’Ivoire de l’ONG HWPL , Mme Amoussou Marion, en présence du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin.

La nomination est une reconnaissance de l’engagement de cette localité pour la promotion de la paix et de l’harmonie en Côte d’Ivoire et dans le monde, a expliqué Mme Amoussou.

Elle a affirmé que la ville de Bocanda est un exemple pour tous pour avoir su régler sans trop de dommages, la grave crise pré et postélectorale qui a secoué le pays lors des élections présidentielles et législatives dernières. Elle a salué l’implication des autorités politiques, traditionnelles et religieuses locales ainsi que l’ensemble des populations dans le règlement de cette crise.

La directrice de l’ONG, rapporte l'AIP, a estimé que cet engagement de la ville à promouvoir la paix constitue un exemple inspirant, relevant la fierté qu’éprouve l’ONG HWPL à travailler avec Bocanda dans le cadre du Projet diversité ethnique et harmonie en Côte d’Ivoire.

Le maire a dit mesurer les responsabilités liées à cette signature. M. Kramo a exhorté les populations à maintenir le dialogue pour régler les conflits et favoriser la vie en communauté, les invitant à travailler à promouvoir par leurs comportement et actes, la réputation de « ville de paix » acquise.