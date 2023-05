Bishop Idriss Mohamed Ouattara: "La religion a un nom..."

Distingué à l'Assemblée nationale française par l’ONG internationale Croissance Peace, Bishop Idriss Mohamed Ouattara se dit reconnaissant pour ce prix d'honneur, traces que laisse l’homme de Dieu au quotidien dans la vie de ses semblables.

“L'évangile c'est aussi donner du pain et du poisson à ceux qui ont faim”, dixit Bishop Idriss Mohamed Ouattara

Bishop Idriss Mohamed Ouattara, président fondateur de l'Eglise Ambassane des Miracles dévoile son engagement dans l'humanitaire.

Quels sentiments vous anime après avoir reçu ce prix pour votre engagement humanitaire en Côte d’Ivoire?

C'est un sentiment de joie qui nous anime une fois de retour sur notre terre.La vie n'est pas un instant. La vie est un parcours dans lequel il y a des pas qui sont posés tous les jours qui laissent des traces positives dans la vie des humains.

Être distingué dans cette haute institution française qui est l'assemblée nationale démontre que les personnes qui ont eu les regards vers nous ont observé les traces que nous laissons au quotidien dans la vie des uns et des autres.

Ce prix honore toute la Côte d'Ivoire . La dimension de la grâce à toute sa place dans cette démarche. Je considère ce prix comme l’expression de la grâce de Dieu qui vient sanctionner un parcours. C'est un encouragement pour nous d'aller de l'avant et pour mieux faire .

Donnez-nous quelques unes de vos actions qui ont conduit à votre distinction

L'homme de Dieu, le philanthrope que je suis travaille dans le sens d'améliorer le quotient des humains. L'humain est placé au centre de nos activités. Nous travaillons tous les jours pour améliorer leur condition mentale, spirituelle,et sociale. Permettez moi de dire tout simplement que ce prix retrace tout ce que nous faisons au quotidien. Il me serait difficile de dire ke bien que nous faisons aux autres.

Mais les prisonniers sont visités au quotient avec des dons. Les veuves et les orphelins sont pris en charge, de nombreuses vies sont gagnées par le ménage que nous prêchons. Des hommes ont accès à de l'emploi, à du travail. Nous faisons ce que nous pouvons sans parti pris et sans condition. Le christianisme n'est pas une religion mais une relation avec Dieu. Et la région porte un nom, c'est l'amour.

Pour moi la religion est universelle et tous les humains devraient aimer les humains et les mettre au centre de leur activités de tous les jours.

Quels sont les prochains défis et perspectives après un temps prix?

Recevoir un prix vous booste dans votre tâche pour vous améliorer. Notre monde est un monde de défis: Des guerres se multiplient partout, des pandémies manifestes, les problèmes de famine et de la pauvreté...

L'Afrique est le continent le plus riche qui génère les hommes les plus pauvres. 38% des ressources minéralières se retrouvent dans le sous-sol africain.

Nous avons donc beaucoup à faire pour améliorer notre quotidien et celui de nos parents , de nos frères et sœurs.

En tant qu'homme de dieu je m'inscris dans la logique de faire en sorte que notre génération nos contemporains levés la tête sur le plan économique, financier et spirituel. Mais aussi au niveau des valeurs que nous confèrent les écritures.

Nous voulons travailler au quotidien afin que Dieu soit implémenté dans le cœur des humains. Nous sommes pleinement dans notre sacerdoce. Au moins 10 milles dévotionnels sont distribués chaque mois à la Maca. Nous travaillons à l'essor d'une intelligentsia qui craint Dieu.

Comment l'évangile pourrait-elle se manifester dans nos Nations ?

Nous pensons que la Côte d'Ivoire pourrait être un modèle parfait au niveau des Nations africaines et mondiales dans ce sens.

L'évangile c'est pas dire aux gens "Dieu t'aime ". L'évangile c'est aussi donner du pain et du poisson à ceux qui ont faim, habiller ceux qui sont dévêtus et relever un esprit abattu et faire en sorte que quelqu'un reprenne sa vie en main.