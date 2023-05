Municipales et régionales à Bouaké: Amadou Koné prône l'union pour faire gagner le RHDP

Le ministre des transports Amadou Koné, député de Bouaké commune et candidat du RHDP aux élections municipales du 2 septembre prochain à Bouaké, a déclaré que le RHDP n’est pas un groupement de partis politiques mais plutôt un nouveau parti politique avec des statuts et règlements intérieurs dont chaque militant devrait s’approprier.

Amadou Koné depuis Bouaké : "Le RHDP est un parti politique et non un groupement de partis politiques"

C’était le samedi 13 mai 2023 au cours de la clôture du séminaire de formation des militants et candidats du parti, organisé par la plateforme Génération Active-RHDP sur le thème « quels engagements des militants de base pour la victoire du RHDP aux élections locales en Côte d’Ivoire et plus spécifiquement dans la région du Gbêkê ».

Pour des élections locales réussies et apaisées qui verraient la victoire des candidats du RHDP dans la région de Gbêkê au soir du 2 septembre 2023, la plateforme « Génération Active-RHDP » a organisé un séminaire de formation au siège régional du RHDP à Bouaké Ngattakro le samedi 13 mai 2023.

Placé sous le Parrainage du ministre Amadou Koné, le séminaire a eu la participation des candidats du RHDP ou leurs représentants, des officiels du parti et des militants venus de toutes les structures du parti dans la région.

La formation a été assurée par M. GNAGNE Frédéric, Consultant, spécialiste en management des collectivités territoriales.

Les travaux en Ateliers qui se sont déroulés toute la matinée ont porté pour le premier sur la stratégie de la mobilisation des électeurs pour la victoire du RHDP et le second sur « comment réussir le processus électoral ».

Cérémonie de clôture

Au cours de la cérémonie de clôture, le président du comité d’organisation, Ouattara Souleymane a mis en exergue l’objectif de ce séminaire qui reste le triomphe de tous les candidats du RHDP aux élections locales prochaines en Côte d’Ivoire.

Quant au président de la plateforme, Sylla Ballamine, il s’est appesanti sur les actions du ministre Amadou Koné visant à renforcer la cohésion et la détermination militante en vue du rayonnement du RHDP.

Amadou Koné : « Le RHDP n’est pas un groupement de partis politiques mais plutôt un nouveau parti politique avec des statuts et règlements intérieurs »

Prenant la parole au cours de la cérémonie de clôture, le ministre Amadou Koné a d’abord rappelé le contexte de ce séminaire et a instruit les séminaristes sur l’importance d’adhérer à un parti politique.

« En un an, c’est le troisième séminaire de formation après celui dispensé par le chef de cabinet du président de la République, Claude Sahi et l’homme de média Aka Sahet Lazare…En plus des meetings et réunions politiques, il est important de former les militants. La formation reste la clé du succès et de la mobilisation » a dit d’entrée Amadou Koné.

Il a pour ce faire salué la forte mobilisation des participants, preuve selon lui, de leur engagement militant auprès du président Alassane Ouattara, Président du RHDP non sans encourager les organisateurs à poursuivre ces initiatives.

Aussi, a-t-il insisté, « le RHDP n’est pas un groupement de partis politiques mais plutôt un nouveau parti politique avec des statuts et règlements intérieurs dont chaque militant devrait s’approprier ».

Toujours pour le député de Bouaké commune, ce genre de séminaire de formation permet de connaître les textes qui régissent le parti, ses principes.

« Je vous exhorte à lire les statuts et règlements intérieurs du RHDP. Cela vous confortera dans votre conviction militante.

Enfin, tous les candidats du RHDP doivent être fiers de leur position. Car le président de la République a fait tant pour toutes les régions du pays…Continuez d’être présents sur le terrain. Soyez humbles. Ayez de la considération pour vos proches.

Les moyens seuls ne suffisent pas pour gagner une élection. Mettons nous donc ensemble et au travail, candidats et encadreurs pour faire triompher le plus grand parti de la Côte d’Ivoire, notre parti, le RHDP au soir du 2 septembre 2023 », a-t-il exhorté.

Deux motions de soutien au président Alassane Ouattara et aux 9 candidats RHDP dans le Gbêkê

La Première pour exprimer son indéfectible soutien et remerciement au président du parti, Alassane Ouattara, pour le choix judicieux des candidats en lice pour les élections municipales et régionales dans le Gbêkê.

« Le séminaire s’engage à œuvrer au triomphe de tous nos candidats au soir du 2 septembre 2023 » dit la première motion.

La deuxième motion est à l’endroit des 9 candidats du RHDP dans le Gbêkê.

Le séminaire y endosse la décision du parti, refusant toute candidature indépendante issue des rangs du RHDP.

« Tout éventuel candidat indépendant, quel qu’il soit, sera perçu comme un adversaire et traité sans discernement comme tel, en vertu des recommandations du président Alassane » dit la motion.

Enfin, le séminaire promet faire triompher au nom du président Alassane Ouattara les candidats ci-après : pour les régionales, M. Assahore Konan Jacques.

Pour les municipales, Amadou Koné ( Bouaké), Allali Justice Euloge( Djebonoua), Kouakou Habonouan Louis ( Brobo), Kouassi Ndri Ferdinand dit Watcha Kedjebo ( Diabo), Yao Kouassi Maurice ( Bodokro), Jean Marc Kouassi ( Béoumi) et enfin Ahoutou Koffi Emmanuel ( Sakassou).

Sercom Amadou Koné