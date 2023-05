Côte d'Ivoire / Municipales 2023 à Bouaké: Amadou Koné en roue libre

Après avoir conquis la quasi-totalité des quartiers et Sous-quartiers de la ville de Bouaké, le Ministre Amadou Koné, député de Bouaké commune et candidat du RHDP aux élections municipales du 2 septembre prochain à Bouaké, peut dormir tranquille. Cela lui a été dit par les populations rurales de la commune de Bouaké.

Municipales 2023 à Bouaké : Amadou Koné ratisse large et reçoit le soutien des 122 villages et 5 cantons communaux

C’était au cours de la cérémonie de sortie officielle du mouvement « Les Brigadiers pour la victoire de AK », qu’il a parrainé le dimanche 14 mai 2023 au siège régional du RHDP à Bouaké. Ils sont plus de 700 jeunes issus des 122 villages de la commune rural et des quartiers baoulé de Bouaké.

Regroupés au sein du mouvement « Les Brigadiers pour la victoire de AK » présidé par M. Koffi Ndri Elvis, ces jeunes soutenus et accompagnés par les Présidentes des 120 associations des femmes appelées « les princesses d’Abla Pokou du Gbêkê » ainsi que les chefs des cantons Fari, Assenze, Dohoun, Gossan et Prepessou, sont venus présenter leur mouvement au ministre Amadou Koné et lui ont promis investir le terrain pour vendre le candidat AMADOU KONE ( AK) auprès des populations baoulé des villages de la commune rurale.

« Les Brigadiers », un mouvement de soutien aux actions d’Amadou Koné ( AK)

« Il fallait que ce jour soit, pour que nous nous rassemblions afin de mettre à votre disposition un outil de mobilisation sur lequel vous pouvez compter sans douter un seul instant de sa loyauté et de sa contribution dans tous les actes que vous serez amené à poser dans l’exercice de votre très prochaine fonction de Maire de Bouaké » a fait savoir M Koffi Ndri Elvis.

Selon lui, c’est convaincus de l’admirable travail de transformation de la Côte d’Ivoire opéré par le président Alassane Ouattara et traduit sur le terrain à Bouaké par le ministre Amadou Koné, que lui et ses camarades ‘’Brigadiers pour la victoire de AK’’ comptent se mettre en rang serré et en ordre de bataille pour servir Amadou Koné et le développement de Bouaké.

« Nous avons choisi de vous servir en contribuant à votre victoire au soir du 2 septembre 2023, mais également parce que pour nous 2025, c’est maintenant » a terminé Koffi Ndri Elvis. Amadou Koné félicite la jeunesse de Bouaké et les chefs coutumiers pour le bon comportement pendant les présidentielles de 2020

Le ministre Amadou Koné, parrain de la cérémonie, a félicité les chefs des cantons baoulé de Gbêkê , les Princesses d’Abla Pokou et la jeunesse rurale venus lui témoigner leur admiration et gratitude, pour le bon ton lors des élections présidentielles de 2020. « Vous avez bien fait de travailler pour le développement et la paix à Bouaké. Faisons avancer la Côte d’Ivoire et la région de Gbêkê. Je compte sur vous les Brigadiers pour maintenir la stabilité à Bouaké » a-t-il ajouté.

Pourquoi les populations de Bouaké et du Gbêkê sont fières d’Amadou Koné

A Bouaké et généralement dans la région de Gbêkê, si le gouvernement y a mis un accent particulier en terme de développement, c’est grâce à l’appui et plaidoyer d’un homme. Fils et cadre de Bouaké, le Ministre des transports Amadou Koné se bat comme un diable pour attirer le maximum de profits chez lui. Et ses excellents rapports avec le président Alassane Ouattara sont du pain béni pour le Gbêkê qui a bénéficié jusqu’à 2000 milliards de fcfa d’investissements depuis 2011.

Face à la population rurale de Bouaké, le Ministre Amadou Koné a tenu à rappeler les nombreuses réalisations qui fondent son engagement politique à Bouaké. D’abord l’électrification villageoise dans le Gbêkê est passée de 27% en 2012 à 38% en 2018. Avec le projet Électricité pour tous sous Amadou Gon Coulibaly, le Gbêkê a une couverture électrique de 85% à ce jour.

L’eau potable

Avec le retour de la paix et la stabilité, beaucoup de gens qui avaient quitté Bouaké reviennent. Ce qui a augmenté le besoin en eau potable. Ce sont plus de 170 milliards de fcfa qui ont été investis par le Président Alassane OUATTARA pour tirer l’eau du barrage de Kossou pour la Loka. Ce qui va alimenter bientôt plus de 195 localités de Gbêkê.

Les écoles et centres de santé

L’école, la santé et plusieurs autres domaines ont connu une nette amélioration.

Avec le financement des États-Unis, une dizaine de collèges de proximités verront le jour. Que dire de la construction du nouveau CHR pratiquement achevée, des hôpitaux généraux, des dispensaires dans plusieurs villages et le centre de cancérologie de Bouaké. Ce dernier va offrir un plateau technique le plus performant de la sous-région ect, pour ne citer que celles-ci. Toutefois, a fait remarquer le futur maire de Bouaké, le défi de l’emploi des jeunes et de l’autonomisation des femmes reste à relever par les élus et cadres de la région.

Sercom Amadou Koné