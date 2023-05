Côte d’Ivoire: Tout sur le programme des obsèques du père de Gervinho

Gervinho a perdu son père le samedi 29 avril dernier. Quelques semaines après le décès du père de l’international ivoirien, le programme des obsèques, a été arrêté.

Le programme des funérailles du défunt père de Gervinho, arrêté

Le père de l’international ivoirien, Gervinho, a tiré sa révérence le samedi 29 avril dernier. Cette triste nouvelle a affecté le milieu sportif ivoirien et en particulier celui du football. Bien que les circonstances du décès d’Emmanuel Yao Kouadio dit Yarak, n’ont pas été dévoilées, la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), conduite par son président Yacine Idriss Diallo, a adressé aux premières heures, à travers un communiqué, ses condoléances au joueur ainsi qu’à sa famille.

Gervais Yao Kouassi dit Gervinho est un footballeur qui est très proche du monde culturel et des médias. En pareille circonstance, les hommes et femmes de ce milieu ont eu également une pensée pieuse pour le géniteur de l’attaquant du club de l'Aris Salonique en Grèce. Depuis le samedi 13 mai, le programme des obsèques du papa de Gervinho, est déjà arrêté. Il y a eu une première veillée traditionnelle et communautaire à la place Inch’Allah de Koumassi.

A partir du samedi 20 mai jusqu'au vendredi 26 mai, tous ceux qui veulent aller présenter leurs condoléances à Gervinho et à sa famille, peuvent se déplacer au domicile du défunt de 19h à 21h sis à Cocody-Angré Château (Cité FONDASSO). Une seconde veillée sera organisée cette fois-ci le mercredi 31 mai prochain au sein de la sutcture des pompes funèbres Ivoire Sépulture (IVOSEP) à Treichville, de 19h à 21h à la salle Félix Houphouët-Boigny et réservée aux autorités et hautes personnalités ivoiriennes.

Ensuite, aura lieu la levée du corps le vendredi 2 juin à 9h à IVOSEP, suivie du transfert de la dépouille dans son village natal de Boromba dans le département de Bondoukou. Le même soir, une troisième veillée sera organisée sur la place du village. Puis, le samedi 3 juin, le père de Gervinho va rejoindre sa dernière demeure au cimetière dudit village à 11h après les cérémonies traditionnelles.