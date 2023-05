Côte d'Ivoire : Gervinho frappé par un malheur, le joueur a perdu son père

L’attaquant ivoirien, Gervinho est en deuil. L’actuel joueur du club de l'Aris Salonique en Grèce, a perdu, le samedi 29 avril, son père.

Gervinho pleure son papa

L’international ivoirien, Gervais Yao Kouassi alias Gervinho, a terriblement mal actuellement. L’information circule depuis le samedi 29 avril sur les réseaux sociaux.

Le Jaguar, comme on l’appelle dans le milieu du football, a perdu son père. Le papa de l’attaquant des Eléphants est décédé le week-end.

Les détails sur les circonstances de la disparition d’Emmanuel Yao Kouadio, restent encore inconnus.

Depuis l’annonce du décès du géniteur du joueur ivoirien, plusieurs messages de condoléances lui ont été adressés sur la toile.

La Fédération Ivoirienne de Football (FIF), par la voix de son président Yacine Idriss Diallo, s’est également associée à ces personnes avec un communiqué pour apporter sa compassion à l’attaquant de 35 ans du club de l'Aris Salonique en Grèce.

‘’C’est avec une tristesse que j’ai appris, le samedi 29 avril 2023, le décès de Monsieur Emmanuel Yao Kouadio, père de l’international ivoirien Gervais Yao Kouassi dit Gervinho. En ces moments de peine et de douleur, j’adresse, au nom du comité exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football, des clubs et groupements d’intérêts, de l’encadrement technique et des joueurs de la sélection nationale A et en mon nom propre, mes sincères condoléances à Monsieur Gervais Yao Kouassi, à sa famille et à ses proches.

Le comité exécutif de la FIF et moi-même l’assurons de la compassion et du soutien de la famille du football ivoirien ainsi que de nos prières pour le repos de l’âme du défunt. Que le Seigneur le reçoive dans son paradis’’, a imploré Idriss Diallo.