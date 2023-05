Championnat du Maroc: L'AS FAR, sacrée championne pour la 10e fois

Pour la dixième fois de son histoire, l’équipe féminine de l'AS FAR est sacrée championne du Maroc, un exploit réalisé à cinq journées de la fin du championnat domestique.

As FAR , les Militaires pulvérisent Amjad Taroudant 6-0 - Championnat du Maroc

Vainqueures en titre de la Ligue des Championnes de la CAF (CAF Women's Champions League), les Militaires ont battu Amjad Taroudant 6-0.

Une victoire conclue par les buts de Ghizlane Chebbak, Zineb Rednaoui, Balkissa Wadogo ou encore Jibou.

L’ As FAR a dominé de la tête et des épaules le championnat marocain, avec 17 points d’avance sur le Wydad Athletic Club qui compte 47 points.

Mohamed Amine Alioua, l’entraîneur de l’AS Far, a refusé de s'attribuer le mérite de cette victoire.

"C'est un grand honneur de remporter un nouveau titre avec ce club si cher à mon coeur", a-t-il déclaré à CAFOnline.com.

"Je dois remercier les dirigeants, le staff, les joueurs et les supporters, car toutes les composantes de l'ASFAR ont contribué à ce succès. Le championnat de cette saison a été un peu plus serré que les années précédentes, en effet, nous sommes un peu loin de la deuxième place, mais nous voyons que les autres équipes ont un niveau très proche", a-t-il ajouté.

Cependant, j'aimerais quand même que nous progressions beaucoup plus.

Ce nouveau titre s’ajoute au palmarès bien florissant de l’AS FAR. Avec pas moins de 19 titres remportés, l’AS Far assoit de plus sa domination nationale.

Amine Alioua insiste sur le fait que le succès de son équipe n'est pas le fruit du hasard : "Ce n'est pas un secret, nous avons une direction qui travaille dur et qui nous aide toujours", s’est exprimé l’entraîneur de 37 ans.