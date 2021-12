CAN 2021-Eléphants : Dao Gabala fait appel à Gervinho

Yao Kouassi Gervais alias Gervinho sera finalement à la CAN 20221 aux côtés des Éléphants de Côte d'Ivoire. L'ancien Gunner a été sollicité par Dao Gabala.

Éléphants de Côte d'Ivoire : Dao Mariam Gabala sollicite l'appui de Gervinho

Le redoutable dribbleur ivoirien Yao Kouassi Gervais dit Gervinho s’était gravement blessé, le vendredi 29 octobre 2021, lors du match qui opposait son équipe Trabzonspor à la formation de Rizespor dans le cadre de la 11e journée du championnat de Turquie.

L'attaquant ivoirien, sur une chute après un dégagement, s’est tenu le genou en poussant des cris de douleurs. Il a très rapidement été évacué du stade. Touché aux ligaments croisés, le champion d'Afrique 2015 sera absent entre cinq et six mois.

Ce qui signifie que l'ancien joueur d’Arsenal, âgé de 34 ans, sera absent à la prochaine Coupe d'Afrique des nations qui débute le 9 janvier 2022 au Cameroun. Un véritable coup dur ! Gervinho avait déjà manqué la CAN 2019 en Egypte, alors qu'il était à ce moment-là, le joueur ivoirien le plus en forme évoluant en Europe. Écarté par le sélectionneur Kamara Ibrahim, Gervinho avait pointé du doigt les dirigeants de FIF.

''Nous sommes une génération qui avons vécu ensemble. Vous pouvez demander à tout le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui salit les vestiaires. (...) Ils (les anciens dirigeants de la FIF) ont voulu changé de politique, partir sur de nouvelles bases avec des jeunes joueurs. Pour eux, la meilleure façon de nous écarter, nous les vieux, c'était de trouver des excuses... Avec ce qu'on a vécu et ce qu'on a apporté au football ivoirien, je pense que quand il y a des dirigeants qui sont à la Fédération qui oublient tout ce qu'on a fait, c'est un peu frustrant. Ça ne vient pas des Ivoiriens, mais ça vient de ceux qui étaient à la Fédération ... Même s'ils veulent faire un changement ou rajeunir l'équipe nationale, ce n'est pas à cause de ces jeunes qui viennent d'arriver, qu'ils vont nous coller des étiquettes et nous pousser à la porte comme ça, sans respect'', avait indiqué Gervinho.

Pour la CAN 2021 au Cameroun, la patronne du football ivoirien, Dao Mariam Gabala, a décidé de faire appels aux anciens Éléphants. En plus de Didier Drogba et Yaya Touré, Gervinho sera également à la CAN pour apporter un soutien psychologique aux jeunes.