Bataille avec Tapé Émile pour le contrôle du G27: Gervinho déterminé

L'international ivoirien Yao Kouassi Gervais dit Gervinho est revenu sur l'affaire qui l'oppose depuis quelques mois à Tapé Bahi Emile, relativement au club Gervinho Football Club ou encore G27.

Gervinho: ''Je voulais éloigner Tapé de la direction parce qu’il a pensé à son intérêt personnel''

Yao Kouassi Gervais alias Gervinho est le président fondateur du club G27, évoluant en troisième division ivoirienne. N’étant pas régulièrement en Côte d’Ivoire, l’attaquant de Parme avait confié la gestion de son club à son formateur, Tapé Bahi Emile, qui avait son nom inscrit sur tous les documents administratifs du club. Suite à un désaccord entre les deux hommes, Gervinho décide de démettre Tapé Bahi de ses fonctions. S'engage alors un bras de fer entre les deux; Tapé Bahi, refusant de remettre les documents au président fondateur du club. Au final, l'affaire a été portée devant les tribunaux. Il y a quelques semaines, le Tribunal d'Abidjan a reconnu Tapé Bahi Emile comme le président statutaire du club, mais cela semble ne pas inquiéter le champion d'Afrique 2015 qui est revenu sur le sujet dans une interview accordée à supersport.

'' Je ne suis pas dans une bataille juridique avec Mr Tapé Emile. Quand j’ai acheté le club, je l’ai désigné pour diriger G27. Il était question qu’il m’aide à encadrer les jeunes. Après, quand c’est son intérêt personnel qu’on met en avant, je dis non. C’est ce que j’ai essayé de changer. Tapé n’a pas voulu partir surtout qu’il y avait les élections à la FIF. On vit toujours des trahisons. Oui il y a trahison. Après, quand cela vient de quelqu’un qu’on considère comme notre président, notre papa dans le passé, c’est dommage. Il était censé donner l’exemple aux joueurs. Et ne devrait pas se comporter de cette façon'', dénonce Gervinho.

Revenant sur la décision de justice confirmant Tapé Bahi comme le président statutaire du club G27, Yao Kouassi Gervais affirme que ''cela ne veut pas dire que le club appartient à Tapé. Ils m’ont dit de le laisser pour l’instant à son poste de président... On m’a demandé de garder Tapé comme président. Mais, derrière, c’est moi le boss du club. Et je pense qu’il ne pourra pas venir faire le point avec le boss. Avec le comportement qu’il a eu, il n’osera pas venir vers moi pour discuter de l’avenir du club. Au fond de lui, il sait ce qui se passe'', a-t-il indiqué.

Concernant l'avenir du club, Gervinho déclare que ''si je décide de céder le club à Tapé, ça ne sera pas un problème. Mais, comment il va faire pour s’occuper du club et encadrer les joueurs? C’est là qu’il y a problème. Il y a beaucoup qui ont des clubs, mais ne savent pas comment les entretenir. C’est ça le plus important. Je voulais éloigner Tapé de la direction parce qu’il a pensé à son intérêt personnel et non aux intérêts de G27'', a-t-il insisté.