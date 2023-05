Régionales dans le Béré - Un cadre prévient: " Moussa Dosso va faire perdre le RHDP"

Connue pour être l'un des bastions du Rhdp, la région du Béré est en passe de tomber entre les mains du parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-rda) au soir des élections régionales à venir. En cause, le choix du Rhdp porté sur le ministre Moussa Dosso.

Moussa Dosso n'est plus le véritable patron du Rhdp dans la région du Béré

En effet, cette désignation de l'actuel ministre-gouverneur du District du Woroba serait en déphasage avec le peuple du Béré qui reproche à celui qui a été ministre pendant plus d'une décennie et président du conseil régional, de n'avoir pas répondu aux attentes des populations en terme de développement socio-économique.

D'où l'échec de celui-ci aux dernières élections législatives dans la commune de Mankono. A quelques mois des joutes régionales, le Rhdp ne semble pas avoir tiré d'enseignements de cet échec de l'actuel ministre- gouverneur du District Autonome du Woroba puisque ce dernier, à la surprise générale de tous, a été retenu pour défendre les couleurs du parti au pouvoir.

Moussa Dosso en baisse de popularité auprès de la population

A la vérité, le ministre Moussa Dosso est en baisse de popularité auprès de la population et surtout du côté de la jeunesse. Aussi, une crise de confiance s'est installée entre lui et la majorité des cadres de la région.

Il s'agit entre autres de maître Fofana Youssouf, Tambla Vagbêma, Karamoko Abdel Kader, ex président du conseil régional, le sénateur Bamba Mamadou dit Bamba Immeuble, Bomisso Marcel, maire de Kounahir, Kamagate Hamadou, député-maire de Tiènigboué, Kamagaté Bassitché, ex député de Bouandougou.

Et plus grave, le ministre Moussa Dosso serait en désaccord avec son cousin Mepha Dosso, président régional de l'union des jeunes du Rhdp. Chose qui confirme que le ministre tant adulé autre fois ne fait plus le poids politique dans sa zone. Moussa Dosso n'est plus le véritable patron du Rhdp dans la région du Béré.

Une opportunité pour le PDCI-RDA

Face à cette situation, le Pdci-Rda n'entend pas croiser les bras. Le parti du président Henri Konan Bédié veut sortir les grandes cartes pour s'installer à la tête de la région du Béré qui est en passe d'échapper au Rhdp si rien n'est fait.

Pour ce faire, le plus vieux parti politique a misé sur Kamagaté Ibrahim, ex premier vice président du conseil régional sous Karamoko Abdel Kader. Originaire de Bouandougou, le candidat du Pdci -Rda aura pour premier soutien ses parents bien que partisans du Rhdp.

Avec le '' mauvais'' choix opéré par leur parti, ils n'auront d'autres possibilités que de voter non pas pour l'étiquette du Pdci-Rda, mais plutôt pour leur fils. Kamagate Ibrahim pourra également compter sur le soutien inestimable de son ex patron, Karamoko Abdel Kader qui entend prendre sa revanche sur le ministre Moussa Dosso qui l'a battu lors des dernières élections régionales.

Dans le département de Dianra, il faut s'attendre à un vote sanction, voire à un boycott massif de ces élections par les parents du député Koné Gnangadjoman qui a été retiré au profit du ministre Moussa Dosso dans la course à la candidature au sein du Rhdp.

À Kounahiri, le constat sera le même, puisque le ministre Dosso et le maire Bomisso Marcel sont très loin de fumer le calumet de la paix pour avoir préparé et présenté un candidat contre lui à la mairie. Dans la ville de Mankono et ses environs, cela est un secret de polichinelle, Moussa Dosso n'a pas la côte.

Et donc les populations n'iront pas dans les urnes et une nouvelle ère soufflera sur le Béré avec l'élection d'un candidat du Pdci-Rda dans l'un des fiefs du président Alassane Ouattara. Et ce par la faute d'un seul homme.

Alassane Ouattara ne mérite pas de perdre le Béré

Non ! Alassane Ouattara ne doit pas perdre le Béré. Le chef de l'Etat ne mérite pas cette humiliation. Il faut avoir le courage de redistribuer les cartes. Que vaut un homme qui a perdu les élections législatives à Mankono face au défunt candidat indépendant Hassan Fofana ?

Après 18 ans de règne de la mairie, au conseil régional, en passant par la députation, aujourd'hui ministre gouverneur, n'est-il pas temps pour Moussa Dosso de laisser la place à une nouvelle génération de politiciens dans le Béré ?

Non, Moussa Dosso ne doit pas entraîner le Rhdp avec lui dans sa chute. Il faut donner la chance aux autres cadres de la région afin que ceux-ci fassent également leurs preuves.

Cissé Ousmane, Chef d'Etablissement Secondaire, cadre du département de Dianra.