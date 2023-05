Côte d’Ivoire : Manadja Confirmé bientôt en featuring avec le groupe Toofan

Manadja Confirmé est sur le point de collaborer très bientôt avec le groupe togolais, Toofan. Cette bonne nouvelle émane du mécène culturel togolais, Dr Serge Michel Kodom qui est très proche du célèbre groupe togolais.

Dr Serge Michel Kodom: "Je suis prêt pour une collaboration Toofan et Manadja Confirmé d'ici décembre’’

Manadja Confirmé continue sa longue marche glorieuse dans le milieu musical. Après sa séparation avec DJ Congélateur, le jeune artiste a vu sa carrière musicale se relancer.

Pour son retour sur la scène, il a collaboré avec le chanteur Coupé-décalé, Kerozen sur le single ‘’C’est Dieu’’. En plus de cela, Manadja Confirmé s’est envolé pour la première fois en France où il a pris part au spectacle de VDA au Casino de Paris.

De son humiliation, Dieu l’a élevé et il se pourrait que l’interprète de la chanson ‘’Poulet devient quelqu’un’’, fasse un featuring avec le célèbre groupe togolais, Toofan.

Si l’on s’en tient aux déclarations sur sa page Facebook du mécène culturel togolais, Dr Serge Michel Kodom, cette collaboration va permettre à Manadja Confirmé d’aller encore plus loin.

‘’Je suis prêt à le pousser par une collaboration Toofan et Manadja Confirmé d'ici décembre’’, dit-il.

Par ailleurs, le Président-Fondateur de l'Association Internationale des Médecins pour la promotion de l’Education et de la Santé (AIMES-Afrique) dont la plupart des artistes togolais chantent le nom, est très proche du groupe Toofan et l’histoire de Manadja Confirmé le touche profondément.

Raison pour laquelle, il veut s’impliquer véritablement pour que le featuring avec Toofan, se réalise.

‘’Les Toofan ont chanté "Partir de zéro pour devenir un héros ‘’ et bien, on peut partir de zéro pour devenir un héros, c’est Molo Molo que le poussin devient poulet, plus tard un coq pour réveiller tout un village ! Que l’histoire de ce jeune Manadja Confirmé le vrai serve de leçon à tout un chacun. Celui qui décide et qui orchestre tout avant son accomplissement c’est DIEU. Lui seul choisit qui il veut, comme il veut et quand il veut...!’’, souligne-t-il.

Avant de poursuivre : ‘’Je me retrouve pleinement dans cette histoire; raison pour laquelle j'ai pris très tôt une position pour ce jeune ! Une histoire presque similaire avec les Toofan mais ils sont restés humbles et fidèles… Merci aux Toofan pour votre loyauté et votre reconnaissance..."L'enfant qui sait dire merci recevra toujours un cadeau’’. J'ai fini de parler’’.