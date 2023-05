Côte d'Ivoire : Zoom sur le CHR d'Aboisso, un édifice ultra moderne avec 198 lits dont 150 lits d’hospitalisation

Officiellement ouvert le 21 octobre 2021 par le Premier Ministre Patrick Achi, le nouveau centre hospitalier régional, CHR d'Aboisso est une infrastructure conçue pour offrir aux populations un système sanitaire robuste, accessible et des soins de qualité. Bâti sur un espace de 10 hectares, dont trois en réserve, cet édifice ultra moderne, de haute portée sociale, est doté d’une capacité d’accueil de 198 lits, dont 150 lits d’hospitalisation.

L’établissement sanitaire est équipé de 21 bâtiments et propose plusieurs spécialités dont l’hospitalisation, la chirurgie adulte et pédiatrique, la gynécologie, la réanimation adulte et pédiatrique, l’imagerie médicale, les urgences et un service d’hémodialyse.

« Depuis sa mise en service, cette infrastructure contribue au renforcement de l’offre de soins et à l’amélioration des conditions de prise en charge des patients », indique Nathan Kablan, enseignant.

S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire (PNDS) décliné sur la période 2016-2020, la construction du chef d’œuvre architectural vient améliorer les indicateurs de santé chez les populations, notamment les couches les plus vulnérables.

Ce CHR vise à accompagner le gouvernement dans sa politique de protection sociale dans le Sud-Comoé et le bien-être des populations.

« Ce projet que nous saluons est la matérialisation de la volonté de l’État de développer des infrastructures hospitalières de haut niveau nécessaires au développement socio-économique des régions », se réjouit Annick Assamoi, cadre originaire d’Aboisso.

« La livraison du CHR d'Aboisso vient réduire la pénibilité des malades contraints de se rendre au CHU de Treichville pour des séances de dialyse. Nous gagnons en temps, en énergie et en argent », rassure Assétou Coulibaly, commerçante à Aboisso.

Ce projet qui a nécessité un investissement total de près de 30 milliards de FCFA a été lancé en mai 2019.

Source : CICG