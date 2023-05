Côte d'Ivoire : Mariatou Koné au centenaire de l'Académie des sciences d'outre-mer

Mariatou Koné a pris part à la célébration du centenaire de l'Académie des sciences d'outre-mer le vendredi 26 mai 2023. La ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation répondait ainsi à l'invitation du recteur de l'Académie de Paris, Christophe Kerrero.

Côte d'Ivoire : Mariatou Koné retrouve Maurice Bandaman à l'Académie des sciences d'outre-mer

À la suite de l'invitation de Christophe Kerrero et Pierre Génie, respectueusement recteur de l'Académie de Paris et secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, Mariatou Koné s'est rendue en France en vue de participer au centenaire de l'académie qui a été créée en 1923.

Placée sous le thème "Repenser l’outre-mer dans un monde incertain", la cérémonie a eu lieu le vendredi 26 mai 2023 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne en France. Elle a enregistré la présence d'une cinquantaine de pays.

Mariatou Koné n'a pas manqué de signifier que la célébration lui a permis de mettre l’accent sur la vision future de l’académie, sa contribution scientifique à la connaissance d’une outre-mer appelée à jouer un rôle important dans le futur ordre mondial.

Outre la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, d'autres personnalités ivoiriennes, notamment Adama Diawara, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Maurice Kouakou Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Bakayoko Ly Ramata, déléguée permanente auprès de l’UNESCO et la sénatrice Chantal Fanny, ont pris part à l'événement.

C'est le journaliste Paul Bourdarie qui eut l'initiative de créer une société savante spécialisée sur les questions de l'outre-mer, l'Académie des sciences coloniales, dont il fut le premier secrétaire perpétuel, devenue le 7 juin 1957 l'Académie des sciences d'outre-mer.