Côte d'Ivoire : Vers la modernisation du secteur du foncier ivoirien

Un mois après un atelier organisé pour poser les jalons du déploiement de l’Identifiant unique du foncier de Côte d’Ivoire (IDUFCI), le Projet des chaîines de valeur compétitives pour l’emploi et la transformation économique (PCCET) et le ministère de la Construction, du logement et de l’urbanisme (MCLU), organisent une nouvelle rencontre en vue de moderniser le secteur du foncier ivoirien.

Côte d'Ivoire - Modernisation du secteur du foncier : Le PCCET et le MCLU organisent un atelier

Il s’agit d’un atelier de réflexion pour la mise en place d’un système intégré de gestion du guichet unique du permis de construire (SIGUPC).

La rencontre aura lieu à Grand-Bassam du mercredi 31 mai au vendredi 2 juin 2023 etET va réunir les différents acteurs qui interviennent dans le processus de délivrance du permis de construire.

L’objectif de l’atelier est de créer un cadre de concertation afin de concevoir une stratégie nationale d’appropriation et de vulgarisation du SIGUPC.

Le SIGUPC vise à moderniser le secteur du foncier en Côte d’Ivoire, notamment à travers la dématérialisation et la rationalisation du processus de délivrance des permis de construire.

Cet atelier, faut-il le noter, va concerner des acteurs des secteurs du public et du privé