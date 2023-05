Nigeria : Muhammadu Buhari fait son bilan, les Nigérians pas contents

Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a défendu dimanche son bilan sur l'économie et le résultat d'une élection présidentielle contestée.

Buhari promet de faire du Nigeria une grande nation dans le monde

Muhammadu Buhari a défendu dimanche son bilan, pourtant très contesté, affirmant laisser le Nigeria dans un « meilleur » état que lors de son arrivée au pouvoir en 2015.

Buhari s’est voulu rassurant à la télévision alors que le pays le plus peuplé d’Afrique subit des crises économiques et sécuritaires sans précèdent.

_"Je suis heureux que nous ayons entamé la renaissance du Nigeria en prenant les premières mesures essentielles pour y parvenir. Je suis convaincu que la nouvelle administration accélérera le rythme de ce travail pour que le Nigeria accomplisse son destin et devienne une grande nation._Je suis confiant dans le fait que je quitte mes fonctions avec un Nigeria meilleur en 2023 qu'en 2015" a-t-il déclaré.

Lundi, Buhari laissera sa place à Bola Ahmed Tinubu, du parti au pouvoir, dont l'élection en février dernier est contestée par l'opposition qui dénonce des fraudes massives.

Buhari est arrivé au pouvoir pour la première fois en 2015 après avoir promis de relancer l’économie et de mettre fin à la corruption et à l’insécurité, mais de nombreux Nigérians affirment que ces problèmes se sont aggravés sous sa direction.

La victoire du nouveau président, Bola Tinubu est contestée par ses deux plus proches rivaux de l'opposition, et mardi, un tribunal commencera à entendre les principaux arguments de la pétition électorale. Buhari, un général à la retraite ascétique de 80 ans, a déclaré que le vote de février avait contribué à enraciner la démocratie dans la nation la plus peuplée d'Afrique et que Tinubu, qui s'était présenté sur la liste de son parti au pouvoir, était le meilleur candidat à sortir des élections.

Pour lire plus https://intellivoire.net/buhari-defend-le-resultat-des-elections-et-son-bilan-economique/