Élections 2023 dans l'Agnéby-Tiassa: Beugré Mambé présente le commando du RHDP

Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, premier vice-président du directoire du RHDP, a procédé, le dimanche 28 mai 2023, à Agboville, à la présentation officielle des candidats du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP) pour les élections couplées municipales et régionales du 02 septembre prochain dans l'Agnéby-Tiassa, en présence de nombreux militants et sympathisants venus de toute la région.

Élections locales 2023: Robert Beugré Mambé présente le commando du RHDP dans l'Agnéby-Tiassa

Pour les régionales, c'est le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N'Gou Pierre, qui défendra les couleurs du RHDP dans l'Agnéby-Tiassa.

Tandis que les candidats retenus pour les municipales sont: le colonel N'Cho Acho Albert à Agboville, Ekissi Alain à Azaguié, Kouassi Aya Virginie à Rubino, N'Gatta Joseph à Sikensi, Boka Yao Daniel à Taabo, Sanogo Alpha pour la commune de Tiassalé et N'Guessan Appia aux municipales à N'Douci.

« Je vous félicite parce que c'est vous qui avez été désignés candidats. Je compte sur vous, sur votre humilité et sur votre esprit de rassemblement pour constituer des listes inclusives en travaillant avec ceux qui n'ont pas été retenus.

Vous avez été retenus parce que le président du parti, le président Alassane Ouattara sait que vous avez la capacité de rassembler. Vous le devez aussi parce que c'est la volonté du parti, d'inclure des femmes.

C'est pourquoi, je demande à mes mamans et à mes sœurs, de s'impliquer davantage au sein de notre parti, le RHDP pour apporter un soutien inestimable pour notre victoire », a appelé la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, membre du directoire.

Prenant la parole, Robert Beugré Mambé, président de la cérémonie, a invité les populations à se détourner des candidats indépendants.

« Les candidatures indépendantes sont refusées par le RHDP car le vrai militant est celui qui s'appuie sur la discipline et le respect des décisions du directoire. Alors, les seuls candidats que le RHDP reconnait, sont ceux qui été présentés ce soir », a indiqué le candidat du RHDP à l'élection municipale à Songon.

Pour le chef de délégation, le développement sera incontestable dans l'Agnéby-Tiassa si et seulement si les populations épousent les idéaux du RHDP.

« La perspective de développement en général en Côte d'Ivoire repose sur la bonne vision du président Alassane Ouattara et surtout sur la mise en oeuvre fidèle et consolidée par le RHDP de tous les projets à travers le Gouvernement du premeir ministre Patrick Achi », a rappelé Robert Beugré Mambé.

Notons que, ce sont 32 délégations qui ont été constituées et envoyées sur toute l’étendue du territoire national depuis le 21 mai 2023 pour des tournées de présentation des candidats.

Le président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP, va investir l'ensemble des candidats, lors d'une cérémonie solennelle qui se tiendra le 15 juin prochain.

Au nom des candidats, Dimba N’Gou Pierre, candidat à sa succession à la tête du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, a exprimé toute sa gratitude au président du parti et aux membres du directoire pour le choix porté sur sa personne et les autres candidats.

« Chers militants, militantes et sympathisants, chers parents de l’Agnéby-Tiassa, l'objectif à nous assigné par notre parti, est clair. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour remporter l'ensemble des 08 sièges aux élections locales du 02 septembre 2023.

Objectif : Remporter les 7 sièges des communes et bien entendu le siège du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa

C'est-à-dire, les 07 sièges des communes et bien entendu le siège du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa. La tâche qui nous attend, est certes difficile mais nous avons la chance de bénéficier du soutien du président Alassane Ouattara, chef du RHDP: le parti du rassemblement, du vivre ensemble.

Un parti porteur du développement dans toute la Côte d'Ivoire et dans notre région, l'Agnéby-Tiassa (...) Faîtes confiance en cette équipe. C'est pourquoi, je vous engage à aller partout pour sensibiliser, encourager nos parents à s'engager dans le train du développement parce que c'est le seul combat qui vaille la peine d'être mené », a réitéré le ministre de la Santé.

Pour les élections municipales et régionales 2023, le parti d'Alassane Ouattara présente des candidats dans les 31 regions et 201 communes de Côte d’Ivoire.

Élections qui vont mobiliser plus de 8 millions d'Ivoiriens dans les urnes pour désigner ceux et celles qui devront conduire la destinée de ces différentes localités pour les 5 années à venir.

Tizié TO Bi

Correspondant régional