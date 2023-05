Le Port d’Abidjan devient le tout 1er terminal céréalier des pays du Golfe de Guinée

Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a présidé le mardi 30 mai 2023, au nom du Premier Ministre, Patrick ACHI, Chef du Gouvernement, la cérémonie officielle marquant la mise en exploitation du Terminal céréalier du Port d’Abidjan, en présence de IKKATAI Katsuya, Ambassadeur du Japon en Côte d’Ivoire et du DG du port d’Abidjan Yacouba Hien Sié.

Port d’Abidjan : Le ministre Amadou Koné lance la mise à disposition du terminal céréalier

Lancé en janvier 2020 et financé par l’état japonais à travers l’agence japonaise de coopération internationale-Abidjan ( JICA) à hauteur de 70 milliards de fcfa, cet important projet constitue un des axes stratégiques de la politique de développement du port d’Abidjan.

Pour le ministre Amadou Koné, la réalisation de ce terminal céréalier est comme tous les autres projets de développement, d’une importante contribution dans le positionnement du port d’Abidjan comme un hub de référence sur la façade Atlantique de l’Afrique. « Avec cet ouvrage, le port d’Abidjan dispose d’une infrastructure moderne et plus adaptée aux besoins d’exploitation.

La réalisation de cet ouvrage au sein du port revêt un enjeu de sécurité alimentaire, dans la mesure où les céréales constituent pour les populations ivoiriennes et celles de la sous-région, des produits de premières nécessités, dont les besoins augmentent naturellement avec la croissance démographique et la croissance économique », a-t-il fait savoir.

Amadou Koné félicite le DG Yacouba Hien Sié et salue la performance du port d’Abidjan

Le ministre Amadou Koné a adressé les vives félicitations du gouvernement au directeur général du port Autonome d’Abidjan, Yacouba Hien SIE et à ses collaborateurs pour le travail formidable qu’ils réalisent et qui ont permis au port d’Abidjan de réaliser un trafic global de 28, 67 millions de tonnes en 2022. Port d’Abidjan, c’est un investissement de 1150 milliards de fcfa, qui a été consenti depuis 2012 à travers les différents PND

« Grâce à une décennie de succès qui lui a permis de doubler sa richesse par habitant en dix (10) ans, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui la locomotive de notre sous-continent, fenêtre stratégique vers les 130 millions d'habitants de l'UEMOA et les 400 millions d'habitants de la CEDEAO. Cette nouvelle donne, alliée à notre position de carrefour géostratégique et à l'ambition 2030 portée par le Président de la République S.E.M. Alassane OUATTARA, fait de notre pays le futur hub logistique du sous-continent. Il nous revient donc naturellement d'accélérer tous les projets d'activités économiques majeurs. Et ce, dans les secteurs clés de l'économie que sont le transport avec les axes routiers, les ports et les aéroports.

Au port d’Abidjan, c’est un investissement de 1150 milliards qui a été consenti depuis 2012 à travers les différents PND, pour faire de ce pilier du commerce extérieur de notre pays un hub port continental. Il s’agit de l'élargissement et l'approfondissement du canal de Vridi, la construction du deuxième terminal à conteneurs, la construction d’un terminal Roro, d'un nouveau port de pêche, la modernisation des terminaux minéralier et fruitier, la construction du terminal céréalier dont la cérémonie de mise en exploitation nous réunit ce jour » a rappelé le ministre Amadou Koné .

Il en a profité pour annoncer le lancement des travaux de réhabilitation du boulevard du port Autonome d’Abidjan et de réalisation de plusieurs parkings Portuaires, très bientôt pour un coût total de 40 milliards de fcfa du financement américain MCC

Port d’Abidjan devient le 1er port céréalier du golfe de Guinée

Enfin, lancé en janvier 2020 pour un coût d’investissement de 60 milliards de fcfa, le projet a connu un rajout de 10 milliards de fcfa soit un investissement global de 70 milliards de fcfa. Un investissement qui, selon le ministre Amadou Koné, permet de réaliser au port d’Abidjan, le tout 1er terminal céréalier des pays du Golfe de Guinée. Il créera à terme plus de 500 emplois directs et indirects.

Sercom Ministère des Transport