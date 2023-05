Côte d'Ivoire: Six mois après sa création, Police Recours dresse son bilan

Créée le 20 décembre 2022 par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Police Recours, un outil d'alerte et de secours, qui se veut le plus proche des populations, a effectué 6 922 interventions à la date du 28 mai 2023 à Abidjan et à l’intérieur du pays.

L'information a été donnée par le contrôleur général de Police, Siaka Dosso, préfet de police d'Abidjan, ce mardi 30 mai 2023 au Plateau, au cours de la tribune d'échange "Tout savoir sur (TSS)" du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), qui traitait la thématique relative à la nouvelle unité de police "Police Recours". "L'aide aux populations se chiffre à 6 922 sur la période allant du 20 décembre 2022 au 28 mai 2023", a déclaré le général Siaka Dosso.

De ce chiffre, on dénombre 6 484 cas d'orientation des usagers, 91 interpellations, 183 cas de gestion des accidents de la route, 89 usagers en détresse secourus, 8 enfants retrouvés et remis à leurs parents, 8 alertes incendies, 6 objets retrouvés dont une somme de 5 262 000 FCFA sur une victime d'accident de la circulation, 53 cas de fluidité de la circulation. « Les acteurs de cette nouvelle unité déployée aux carrefours stratégiques sont les primo-intervenants en matière de prise en charge sécuritaire », a souligné le contrôleur général de Police.

Selon lui, la mission de Police Recours consiste à apporter une réponse rapide aux différentes alertes et préoccupations des populations. « Elle assure et protège les populations dans le rayon du point d’ancrage ; assiste les personnes en détresses ; intervient et interpelle les malfrats ; alerte en cas de besoin les unités spécialisées pour le traitement des faits spécifiques tels que les incendies, les troubles à l’ordre public, les accidents de la circulation ; fournit des renseignements aux populations sur des questions sécuritaires et toutes autres informations utiles qui pourraient intéresser les populations ; rend compte à la hiérarchie sur tout fait anormal se produisant sur la voie publique ou porté à leur connaissance », a-t-il détaillé.

Lorsque cette police d'alerte est limitée dans son intervention, elle fait appel aux unités spécialisées, a fait savoir Siaka Dosso. Mise en œuvre lors d’une phase pilote qui a concerné les communes de Cocody, Plateau et Marcory, Police Recours, aujourd'hui déployée dans la ville d'Abidjan scindée en cinq zones (Abobo, Adjamé/Plateau, Yopougon, Cocody, Zone sud), est également dans quatre (04) villes de l’intérieur notamment celles devant abriter la CAN 2023 (Korhogo, Bouaké, Yamoussoukro et San Pedro).

Le préfet de police d'Abidjan a invité les populations ivoiriennes à approcher les fonctionnaires de la Police Recours, à les solliciter chaque fois que nécessaire, pour leur exprimer toutes leurs inquiétudes et préoccupations d’ordre sécuritaire et autres. Police Recours, joignable au numéro vert "100", dispose d’une centaine de véhicules d’intervention.

Source : CICG