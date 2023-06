Côte d'Ivoire: Le prix de l’électricité augmente à partir du 1er juillet 2023

Côte d'Ivoire - Le gouvernement ivoirien a décidé d’un ajustement moyen du tarif de l’électricité, à partir du 1er juillet 2023. L’information a été communiquée par le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, monsieur Mamadou Sangafowa Coulibaly, au cours d’une Conférence de presse, le 08 juin 2023 à Abidjan.

Côte d'Ivoire / Secteur de l’énergie : Le gouvernement décide d’un ajustement moyen du tarif de l’électricité à partir du 1er juillet 2023

« Depuis quelques années, on observe un déséquilibre financier de plus en plus prononcé du secteur de l’électricité aggravé par les effets de la pandémie à Covid-19 et ceux de la crise en Ukraine. Cette dernière crise a particulièrement affecté les secteurs de l’énergie dans tous les pays et le nôtre, bien que résilient, n’a pas fait exception. Aussi, sur proposition de l’Autorité Nationale de Régulation du secteur de l’Electricité (ANARE-CI) et, après analyse de la Commission consultative sur les tarifs d’électricité, le gouvernement a décidé d’un ajustement moyen du prix de l’électricité », a déclaré le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly.

La mesure entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2023, sur les consommations débutant à cette date. Dans le souci de protéger les couches vulnérables et de limiter l’impact de la mesure sur le coût de la vie, 89% des abonnés ne sont pas concernés par cet ajustement, sur décision du gouvernement », a-t-il expliqué.

Poursuivant, le ministre a présenté la répartition du taux de l’ajustement. Ainsi, « ce sera 0% pour les abonnés de 5A et 10A ; 10% pour les abonnés à 15A et plus ainsi que les professionnels ; 15% pour les abonnés moyenne et haute tension. »

Cet ajustement permettra de réduire la perte d’exploitation du secteur à hauteur de 76 milliards de FCFA en année pleine. « Dans l'état actuel des choses, le prix moyen de vente de l’électricité est de 73 Frs/kWh pour un coût de revient moyen de 89 Frs/kWh », a-t-il souligné.

En termes de perspectives, pour le ministre Sangafowa COULIBALY, le défi du secteur ivoirien de l'électricité, à l'horizon 2030, porte sur l'accroissement de la capacité de production installée pour atteindre 5 000 MW, avec un taux d'énergies renouvelables à 45% contre 34,5% actuellement.

Le ministre est revenu sur le bond qualitatif que le secteur a enregistré cette dernière décennie, se traduisant par l'électrification de 4168 localités, et faisant passer le taux de couverture de 33% en 2011 à 83% en 2022, tout en triplant, sur la même période, le nombre d’abonnés qui est passé de 1,1 million en 2011 à 3,6 millions en 2022.

Avec CICG