Incroyable! Kerozen va vendre les habits qu'il a portés pour saluer Cristiano Ronaldo

Kerozen ne compte pas se laisser faire depuis qu’il a posé fièrement aux côtés de Cristiano Ronaldo. Après les railleries, le chanteur Coupé-décalé revient à la charge en postant les habits qu’il a portés pour prendre une photo avec le joueur portugais.

Kerozen : ‘’Très bientôt, ces vêtements seront placés aux enchères’’

Kerozen explose depuis plusieurs jours les réseaux sociaux avec sa photo historique avec Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Les internautes se sont saisis de cette image pour se moquer une fois de plus de l’artiste Coupé-décalé ivoirien.

Certains ont raconté que le chanteur a fait du forcing pour faire une photo avec le footballeur portugais. D’autres indiquent que le quintuple n’était pas en harmonie avec Kerozen. Pendant que d’autres enfoncent le clou pour dire que l’attaquant n’a même pas partagé la photo en question sur ses différents comptes comme il a fait pour le combattant franco-camerounais de MMA, Francis Ngannou.

Qu'a cela ne tienne ! La photo postée sur la toile a fait également l’objet de challenge de la part de nombreux artistes et hommes du showbiz ivoiriens. Ils ont effectué plusieurs montages avec la photo soit pour apporter leurs félicitations soit pour se moquer de l’interprète de la chanson ‘’L'Elu’’. Mais, Kerozen ne démord pas en dévoilant encore une vidéo où il est à côté de Cristiano Ronaldo pour confondre ses détracteurs.

Par ailleurs, le chanteur Coupé-décalé ne s’arrête pas là. Pour les plus sceptiques, le poulain d’Emma Dobré a fait une nouvelle sortie ce jeudi 8 juin sur sa page Facebook avec les vêtements et chaussures qui ont servi pour prendre une photo avec l’international portugais.

Avec une publication qui en dit long. ‘’Très bientôt, ces vêtements seront placés aux enchères. Cristiano Ronaldo, l’homme le plus célèbre de la planète y a laissé son parfum et ses empreintes indélébiles en les touchant. D’ailleurs, un riche indien, ami de mon frère Yannick Bery, propose une coquette somme pour les acquérir mais je préfère que ces trésors restent en terre africaine. Dans pas longtemps, nous donnerons plus de détails! À tantôt. NB: les fonds recueillis iront à plusieurs associations caritatives dont la la Fondation Kerozen Fondation, Children of Africa et bien d’autres’’, écrit-il.