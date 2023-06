Côte d'Ivoire: Pourquoi l'État a décidé de payer les bourses scolaires par mobile money

La direction de l’orientation et des bourses (DOB) a organisé du 06 AU 08 juin 2023 à Grand-Bassam, un atelier sur la procédure du paiement des bourses scolaires par mobile money en vue de contribuer à améliorer la politique d’attribution et de paiement des bourses scolaires.

Réforme des bourses scolaires : le paiement des bourses scolaires par mobile money au centre d’une réflexion à Grand-Bassam

« Nous sommes réunis pour réfléchir sur la mise en œuvre du décret de paiement des bourses scolaires par mobile money. Concrètement , le Trésor public a mis en place un système de paiement à travers le Trésor paid ou Trésor money. Donc, il s’agit pour nous d’apporter notre appui pour la mise en œuvre efficiente de cet outil de paiement des bourses scolaires », a déclaré Karidia koné Soukoulé

Selon la directrice de la DOB, le paiement des bourses scolaires par mobile money s’inscrit ainsi dans le programme gouvernemental de dématérialisation des actes de l’administration.

Karidia koné Soukoulé a assuré que cette rencontre a permis de mettre en place un comité technique ayant conduit à adopter une stratégie dont l’objectif est de déceler les défis liés à ce système de paiement.

Poursuivant, elle a souligné que ce système de paiement a l’avantage de permettre aux élèves de percevoir leurs bourses à date et quel que soit le lieu où ils se trouvent.

Le paiement par mobile money favorise la traçabilité des différents mouvements relatifs au paiement. La bourse scolaire joue un rôle dans l’amélioration du rendement interne et externe du système éducatif ivoirien, d’une part et d’autre part, elle est un levier du programme social du gouvernement.

Pour rappel, le décret n° 2023-04 du 04 janvier 2023 portant procédure de paiement des bourses d’études et secours financier en Côte d’Ivoire et à l’étranger, a été pris pour instituer le paiement des bourses scolaires en Côte d’Ivoire par mobile money, transfert bancaire et virement bancaire aussi bien en Côte d’Ivoire qu’à l’étranger.

Source : CICG