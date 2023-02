Côte d'Ivoire : L'Université islamique de technologie offre des bourses à des étudiants

Le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire indique dans un communiqué que l'Université islamique de technologie (UIT) de Bangladesh offre des bourses d'études aux étudiants ivoiriens au titre de l'année 2023. La date limite pour le dépôt des dossiers est pour le 28 avril 2023.

Côte d'Ivoire : Voici les conditions pour bénéficier de la bourse de l'UIT

L'information est livrée par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine et de la Diaspora à travers un communiqué.

L'Université islamique de technologie (UIT) offre aux étudiants des bourses d'études de licence, de master et de doctorat au titre de l'année 2023, rapporte le communiqué portant la signature du secrétaire général adjoint dudit ministère.

Par ailleurs, les filières concernées sont le génie mécanique ; le génie électrique et électronique ; la science de l'informatique et de l'ingénierie ; le génie civil ; le génie logiciel ; la science en enseignement technique ; la formation pédagogique et le dictorat en philosophie.

Les étudiants intéressés ont jusqu'au 28 avril 2023 pour faire acte de candidature. Il faut préciser que ces bourses prennent en compte les frais de scolarité, l'hébergement, la nourriture et les soins de santé, ainsi qu'une allocation mensuelle.