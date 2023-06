La Côte d'Ivoire, seul pays d’Afrique noire inscrit au programme saoudien "Route de la Mecque" ou “Makkah Route”

Le vaste programme "Route de la Mecque" ou “Makkah Route” a été officiellement lancé le vendredi 9 juin 2023 à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan Port-Bouët par les autorités saoudiennes et ivoiriennes.

[Hadj 2023] Lancement officiel à Abidjan du vaste programme saoudien "Route de la Mecque" ou “Makkah Route”

Née de la volonté des autorités saoudiennes, le vaste programme "Route de la Mecque" ou "Makkah Rout" vise à simplifier les formalités de départ des pèlerins depuis leur pays d’origine, tout en leur permettant de se concentrer sur l’aspect spirituel du voyage.

À l'initiative de Sa Majesté le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud et du prince héritier Mohammed ben Salmane, ce programme sélectif honore la Côte d’Ivoire, seul pays d’Afrique noire choisi par le Royaume de l’Arabie Saoudite, ainsi que six autres pays dans le monde : la Malaisie, la Turquie, le Pakistan, le Maroc, l’Indonésie et le Bangladesh, est né de la volonté de Sa Majesté le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud et du prince héritier Mohammed ben Salmane.

Au cours de la cérémonie, Cheick Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, a rendu hommage au chef de l’État pour avoir permis la sélection de la Côte d’Ivoire parmi de nombreux autres pays. Il a également exprimé sa gratitude envers les autorités saoudiennes et les encadreurs du hadj au niveau national.

Quant au ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, il a mis en valeur le leadership du président Alassane Ouattara, indiquant que les pèlerins seront préservés des fastidieuses formalités aéroportuaires à Djeddah.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Royaume de l’Arabie Saoudite en Côte d’Ivoire, S.E.M. Saad Bin Bakheat Alqathami, et du Général Suleiman Abdulaziz Bin Ibrahim Alyahaya, Directeur général de la sûreté et président du Comité de surveillance de l’initiative “Route de la Mecque”.

Pour l’édition 2023, la Côte d’Ivoire a obtenu 10 000 places, dont 7000 pour le contingent étatique et 3000 pour les opérateurs privés.

Le transport des 7000 candidats au hadj du contingent étatique se fera par l’intermédiaire de 15 vols charters, tandis que les candidats inscrits chez les opérateurs privés effectueront leur voyage en vols réguliers.

Le coût du pèlerinage à la Mecque est maintenu à 2 161 000 FCFA pour le contingent étatique, comme l’an dernier.

Plus de 2500 pèlerins ivoiriens sont déjà arrivés à Médine, en Arabie Saoudite, première étape de leur accomplissement des rites du Hadj, le cinquième pilier de l’Islam.