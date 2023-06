La Côte d’Ivoire et le Congo signent 13 accords de coopération

Alassane Ouattara, président de la République de Côte d’Ivoire et son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso ont signé 13 accords de coopération intervenant dans le cadre de la visite à Abidjan du chef d’État congolais du lundi 12 au jeudi 15 juin 2023.

Côte d’Ivoire : Le président Denis Sassou Nguesso en visite de trois jours à Abidjan

Denis Sassou Nguesso a été accueilli à sa descente de l’avion à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan par le président ivoirien Alassane Ouattara le lundi 12 juin 2023. "Au terme de son entretien, ce lundi, avec le président Sassou NGuesso suivi de la signature de 13 accords bilatéraux, le président Alassane Ouattara a souligné la nécessité de renforcer davantage et de diversifier les excellentes relations de coopération entre la Côte d’Ivoire et la République du Congo, et salué la convergence de vues entre les deux pays sur les sujets régionaux et internationaux", a indiqué la présidence ivoirienne sur son compte Twitter.

"Je suis très heureux de fouler à nouveau le sol ivoirien. J’exprime ma gratitude à mon frère et ami, le président Alassane Ouattara, au peuple frère de Côte d’Ivoire, ainsi qu’ à la communauté congolaise de ce pays, pour l’accueil chaleureux qu’ils m’ont réservé à mon arrivée à Abidjan, ce 12 juin", a indiqué pour sa part le chef d’État congolais.

Les accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo touchent les domaines de la pêche, de l’agriculture, du tourisme et de l’élevage. Ce mardi 13 juin, l’illustre hôte d’Alassane Ouattara effectuera une visite portant sur une usine de chocolat se trouvant dans la zone industrielle de Yopougon. Le président congolais sera accompagné pour l’occasion du ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani.

M. Nguesso prendra également part dans la soirée à la Remise des clés de la ville d’Abidjan et du parchemin du citoyen d’honneur.