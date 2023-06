Municipales : Gbagbo refuse de perdre Agboville, son "fétiche"

Laurent Gbagbo a porté son choix sur Fleur Aké Mbo pour représenter le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) aux prochaines élections municipales à Agboville. Pour l’ex-président ivoirien, il n’est pas question de perdre cette bataille dans cette localité qu’il considère comme son "fétiche".

Municipales à Agboville : Sam Étiassé livre un message de Gbagbo aux militants PPACI

Fleur Aké Mbo a la lourde responsabilité de défendre les couleurs du PPA-CI aux prochaines élections municipales dans la commune d’Agboville. La candidate malheureuse aux législatives de mars 2021 a une bonne occasion de prendre sa revanche sur l’histoire après avoir été battue par Adama Bictogo, l’actuel président de l’Assemblée nationale.

À l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire d’investiture des élus de la fédération d’Agboville commune, le samedi 10 juin 2203, Sam Étiassé a traduit la ferme volonté de son mentor Laurent Gbagbo de savourer la victoire au soir du 2 septembre 2023.

"Je vous rassure, je l’ai dit, que le nom du président Laurent Gbagbo sera réinscrit sur le listing électoral. À Meney Michel, fédéral communal et à l’ensemble des fédéraux, le président Laurent Gbagbo m’a confié qu’il n veut pas perdre à Agboville qui est son "fétiche". Je voudrais au soir du 2 septembre prochain appeler le président Laurent Gbagbo pour lui dire que Fleur a gagné. Et c’est elle qui va inaugurer le nouvel hôtel de ville en construction. Retenez que Fleur Aké Mbo est une reine", a confié le conseiller stratégique et politique.

Il faut rappeler que la candidate du PPA-CI sera face au colonel N’cho N’cho Albert, qui représente le parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Ce dernier a été officiellement présenté aux militants, secrétaires de section et de zone, aux présidents de comité de base le samedi 10 juin 2023.