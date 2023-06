Côte d'Ivoire - Santé: Voici pourquoi il est important de donner son sang

Les avantages pour les donneurs de sang, notamment les donneurs réguliers, selon le directeur général du Centre national de Transfusion sanguine de Côte d’Ivoire (CNTS-CI), Dr Seidou Konaté, sont qu'ils bénéficient gratuitement de sang en cas de besoin, y compris leurs ascendants (papa et maman) et descendants (enfants).

Accès au sang : Les donneurs réguliers, leurs ascendants (papa et maman) et descendants (enfants) gratuitement bénéficiaires en cas de besoin

Le Dr Seidou Konaté s’exprimait, le mardi 13 juin 2023 à Abidjan-Plateau, à la conférence de presse hebdomadaire du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG) dénommée ''Tout Savoir Sur'', retransmise en direct sur la page Facebook officielle du gouvernement et en présence de la presse. Tout en indiquant qu’il existe deux types de donneurs, notamment les réguliers ou fidèles et les nouveaux donneurs, Dr Seidou Konaté a précisé que les donneurs de sang sont des femmes et des hommes en bonne santé âgés de 18 à 60 ans.

Concernant la fréquence du don de sang en Côte d'Ivoire, il a dit qu'elle se fait tous les trois mois, non sans préciser que le don de sang est bénévole, volontaire et anonyme. Le directeur général du CNTS-CI a assuré que tout le sang prélevé en Côte d’Ivoire subit une batterie d’examens afin de le sécuriser. Ce sont des tests de VIH/SIDA, d'hépatites B et C, de syphilis, mais également de groupage sanguin ABO Rhésus.

Toutefois, il a signifié que la conséquence de la pénurie en produits sanguins est l’élévation du taux de morbidité et de mortalité, touchant particulièrement le couple mère-enfant. « Plusieurs travaux ont montré que les malades qui ont besoin de produits sanguins le reçoivent tardivement ou ne le reçoivent pas (44% des femmes en couches et 33 % des enfants). Pour ce qui concerne les enfants, le paludisme pris en charge tardivement constitue la principale cause d’anémie (53%)'', a déploré Dr Seidou Konaté.

Aujourd'hui, à en croire Dr Konaté, des drones sont utilisés pour transporter le sang pour les cas d'urgence, notamment à Daloa, premier site pilote. Il est prévu cinq autres régions, entre autres, le Gontougo, le Nord, et Abidjan. Le circuit du sang est tracé en Côte d'Ivoire du donneur jusqu'au receveur, selon le directeur général qui a remercié tous les donneurs de sang pour leur engagement afin d'atteindre l'autosuffisance sanguine et les a encouragés à continuer de donner leur sang.

Source : CICG