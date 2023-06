Côte d’Ivoire: Comment l'arrivée de Yango a façonné la vie de nombreux Ivoiriens

Installée en Côte d’Ivoire depuis quelques années, l’entreprise de VTC Yango a permis à de nombreux jeunes ivoiriens de se faire une place au soleil dans le domaine du transport urbain. C’est le cas d’Alain Kouadio.

Transport Urbain: La belle histoire de la SOGED avec Yango Côte d’Ivoire

A la tête de la Société de gestion digitale de transport (SOGED), ce jeune ivoirien est partenaire de Yango Côte d’Ivoire depuis mars 2022. Un an plus tard, c’est un chef d’entreprise comblé et satisfait de son activité qui parle de Yango. « Depuis que je suis partenaire Yango, j’ai vu que je pouvais avoir plus d’argent à travers ce partenariat en essayant d’envoyer la majorité des chauffeurs vers ma plateforme », indique-t-il.

Dans le transport depuis 2015, Alain Kouadio se souvient de l’expérience malheureuse qu’il a eue avec 3 minicars communément appelés Gbakas qu’il avait acquis et dont la gestion n’a pas porté fruits. « Avec Yango, c’est donc une véritable transition entre une gestion archaïque et une gestion avec de la technologie. La digitalisation du transport m’a vraiment intéressé. Aujourd’hui, nous avons le contrôle. Des GPS, des assurances tout risques, des véhicules neufs.. Le risque est vraiment minime par rapport au transport traditionnel », souligne le patron de SOGED.

En outre, il précise que le partenariat avec Yango ouvre aux entrepreneurs la possibilité de bénéficier de crédit et surtout d’un accompagnement de l’entreprise. Pour le chef d’entreprise, qui a aujourd’hui plus 400 chauffeurs actifs par jour sur la plate-forme, son succès tient en 3 mots : dynamisme, disponibilité et écoute. « Nous avons été toujours disponibles pour nos chauffeurs 24h/24 et 7 jours/7. Les chauffeurs travaillent en non-stop. Nous nous disons que nous n’avons pas le droit de ne pas en faire autant », souligne Alain Kouadio.

« On a compris le business, on a rapidement su que si on travaille de façon professionnelle, on aurait le maximum de chauffeurs sur notre plateforme ». Dans un domaine où la sécurité des conducteurs et des passagers reste un sujet important, Alain Kouadio fait savoir que des initiatives sont menées afin de réduire les agressions.

« Le premier facteur qu’on a vendu à nos partenaires et nos clients, c’est la sécurité des passagers et des chauffeurs. On avait constaté que les agressions étaient faites à partir de puces non-identifiées. Une opération a été lancée pour éradiquer ce phénomène des puces dehors », a-t-il fait savoir non sans rappeler qu’avec une association de propriétaires de VTC, il collabore avec la Police Nationale.

Aux personnes désireuses de se lancer avec Yango, Alain Kouadio donne le conseil suivant : « Pour être un partenaire Yango, il faut être sérieux. Il faut s’armer de courage, de patience et de professionnalisme. IL doit être professionnel. Il y a aussi la passion. Quand on aime quelque chose qu’on est entièrement dédié à cette chose, on réussit ». « Je n’ai aucun regret à être partenaire Yango, bien au contraire », conclu-t-il.