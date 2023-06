Espagne : Accusé de viol, Dani Alves brise le silence depuis la prison

Dani Alves est placé en détention provisoire depuis janvier dernier pour des faits d'agression sexuelle. L'ancien joueur brésilien a, dans une interview depuis la prison, réaffirmé son innocence vis-à-vis des accusations de viol portées contre lui.

Dani Alves dément à nouveau les accusations de viol contre lui

L’ancien joueur brésilien, Dani Alves, est en prison il y a maintenant cinq pour une affaire de viol portée contre lui par une jeune fille de 23 ans. L’ancien défenseur du FC Barcelone clame haut et fort toujours son innocence. Il avait même demandé une remise en liberté provisoire qui lui a été refusée par la justice espagnole.

Une semaine après ce rejet, dans un entretien accordé, le mercredi 21 juin depuis sa cellule, au quotidien espagnol La Vanguardia, Dani Alves reste sur sa position. Et en direct de la prison en Catalogne, l'accusé assure que la jeune fille a accepté volontairement la relation. "J’ai la conscience vraiment tranquille par rapport à ce qui s’est passé cette nuit-là dans les toilettes de la zone VIP de la discothèque Sutton. Ce qu’il s’est passé et ce qu’il ne s’est pas passé. Et ce qu’il ne s’est pas passé, c’est que j’ai pu obliger cette femme à faire ce que nous avons fait’’, dit-il.

Dans cette interview, l'ancien Parisien explique également les raisons qui l'ont poussé à changer plusieurs fois de versions, affirmant même dans une vidéo début janvier, n'avoir jamais rencontré la plaignante. Il confesse avoir eu peur de perdre son mariage. "J’avais peur de perdre Joana (son épouse), c’est pour cela que j’ai menti. Je me suis battu de façon désespérée afin de sauver mon mariage de mon infidélité, sans me préoccuper des conséquences que je paie aujourd’hui’’, explique-t-il.

Cependant, Dani Alves a renouvelé ses excuses auprès de sa femme. "La seule personne à qui je dois des excuses, c'est la femme que j'ai épousée il y a huit ans, avec laquelle je suis toujours marié et avec laquelle j'espère continuer à vivre toute ma vie. Je lui ai personnellement demandé pardon ici, en prison, mais je dois le faire publiquement, car l'histoire est publique, l'offense est publique et elle mérite ces excuses publiques", s’excuse-t-il. Le procès de l’ancien joueur de 40 ans devrait avoir lieu entre les mois d’octobre et de novembre prochain. L'ancienne légende du Barça risque six à douze ans d'incarcération.