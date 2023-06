Municipales à Yopougon : Michel Gbagbo livre un secret sur l'alliance PDCI-PPA-CI

Michel Gbagbo est candidat aux municipales à Yopougon au nom du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire). La candidature du PDCI-RDA est portée par Dia Houphouët. Pourtant, les deux partis politiques sont dans une alliance politique. Alors, laquelle de ces deux formations va-t-elle se sacrifier au nom de l'alliance ?

Municipales à Yopougon : Michel Gbagbo, candidat de l'alliance PDCI-PPA-CI ?

Les élections municipales à Yopougon s'annoncent très chaudes. Adama Bictogo a été désigné pour défendre les couleurs du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). Le député d'Agboville est bien entendu un poids lourd dans cette course à la conquête de la mairie de la commune la plus grande de Côte d'Ivoire.

Face au président de l'Assemblée nationale, proche d'Alassane Ouattara, se dressent Michel Gbagbo du PPA-CI et Dia Houphouët, cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié ont annoncé une alliance entre leurs partis politiques.

La grande question est de savoir qui représentera l'alliance à Yopougon. Au cours d'une conférence de presse, le porte-parole du PDCI Brédoumy Soumaïla a été clair sur le sujet. "Aujourd'hui, Dia Houphouët est devenu une figure emblématique du PDCI-RDA. (…) Nous ne pouvons pas sacrifier nos figures emblématiques au détriment de quiconque", a-t-il clarifié.

Pour sa part, Michel Gbagbo, qui animait un meeting à Yopougon Sideci Terminus 42, a révélé que son parti politique est bien positionné pour être tête de liste. "Nous sommes en longue discussion avec le PDCI-RDA afin de partir ensemble à ces élections municipales. Nous faisons tout notre possible pour participer à ces élections, mais je peux vous dire que les discussions sont bien avancées et que le PPA-CI a de fortes chances d'être en tête de liste à Yopougon", a dit le député ivoirien en présence des militants.