Côte d'Ivoire: 5000 jeunes seront insérés dans les métiers de sports

Un programme du ministère des Sports pour le recrutement, la formation et l’insertion de 5 000 jeunes dans les métiers de sports, sera lancé lundi 26 juin 2023, au palais des sports d’Abidjan-Treichville.

28 corps de métiers de sports ouverts aux jeunes

L’exécution de ce programme s’inscrit dans la volonté du ministère en charge des sports, de s’approprier la vision du chef de l’Etat, Alassane Ouattara, qui a décrété 2023, « Année de la jeunesse ».

Il résulte de plusieurs concertations avec différentes organisations de jeunesse, tenues du 30 janvier au 02 février 2023 à Abidjan et sanctionnées par un rapport de référence pour toutes les actions à mener en cette année 2023 au profit des jeunes.

Vingt-huit corps de métiers figurent au menu de ce recrutement qui se déroulera sur une période de 15 jours à compter de son lancement à Abidjan avant de s’étendre sur toute l’étendue du territoire national.

Il s’agit, en autres, de moniteurs sportifs, stadiers, moniteurs de fitness, maîtres-nageurs, agents d’accueil, gestionnaires d’équipement et d’articles de sportif, opérateurs vidéo-surveillance, électriciens-bâtiments, plombiers, etc.

Le programme s’articule autour de trois axes à savoir l’accélération de la formation, de l’insertion professionnelle et de la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes, le renforcement de l’engagement citoyen et de l’éthique sociale de la jeunesse et enfin l’amélioration des conditions d’épanouissement et de bien-être des jeunes.

Pour faire acte de candidature, les jeunes ivoiriens âgés de 18 à 40 ans devront s’inscrire en ligne et physiquement dans les Directions régionales et départementales des ministères prenant part au projet, dans les Agences et guichets emplois jeunes, les préfectures, les sous-préfectures et les mairies.

La cérémonie de lancement se tiendra en présence du Premier ministre, Patrick Achi, et enregistrera également la présence de plusieurs membres du Gouvernement dont celle des ministres des Sports, Paulin Claude Danho, de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Touré Mamadou et de l’Enseignement Technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Koffi N’Guessan.