Côte d’Ivoire: Marlène Kouassi, Miss CI 2022, réalise un rêve fou à Aboisso

La Fondation LONACI et la Fondation COMICI ont remis, mercredi 21 juin 2023, les clés d'une école primaire nouvellement construite au village de Bakro, situé dans la commune d'Aboisso.

Miss Marlène Kouassi offre une école primaire à son village

L’école est un don du partenariat des Fondations de la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI) et du Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI), rapporte l'agence ivoirienne de presse.

Elle est construite sur 2 000 m² et comprend six classes équipées de 25 tables-bancs chacune, d’un tableau, d’un bureau pour instituteur, d’un bureau pour le directeur, d’un magasin, de toilettes pour élèves et maîtres.

Le directeur général de la LONACI et président du conseil d’administration de la Fondation éponyme, Dramane Coulibaly, a souhaité que cette école contribue à la formation des enfants qui deviendront plus tard des cadres « valeureux » de ce pays.

Pour lui, la construction de cette école est la preuve qu’au-delà de la célébration de la beauté, il s’agit de renforcer la solidarité et la cohésion nationale.

Miss Côte d’Ivoire 2022, Marlène Kouassi Kani, s’est dite très heureuse d’offrir cette école au village de Bakro, souhaitant qu’elle serve pendant de longues années à la formation de cadres qui participeront au développement de la Côte d’Ivoire.

Le maire d’Aboisso, Jérémie Alfred N’gouan et Gueu Guié Honoré, le secrétaire général de la préfecture d’Aboisso, ont salué les actions de bienfaisance de la LONACI à Aboisso.

La LONACI avait déjà offert au village de Krindjabo, un logement pour médecin, à la ville d’Aboisso, une résidence pour le sous-préfet et au village de Sanhoukro, un logement pour la sage-femme et l’infirmier.