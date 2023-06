Côte d’Ivoire : Khady Touré impliquée dans une affaire d'adultère

Khady Touré est confrontée à une situ8ation rocambolesque actuellement. Accusée par une artiste, d’adultère, l’actrice de cinéma ivoirien se retrouve ce vendredi 23 juin devant le tribunal de première instance au Plateau.

Khady Touré devant la justice pour une affaire d’adultère

L’actrice ivoirienne, Khady Touré a le sommeil trouble en ce moment. Elle fait face à une situation compliquée avec une artiste ivoirienne. Selon le site Ivoire Culture, la présentatrice de l’émission ‘’Les femmes d’Ici’’, sur NCI, est accusée d’adultère, une relation de laquelle sont nés deux enfants.

Toujours sur le site internet, Khady Touré a été convoquée par l’artiste en question et sera présentée ce vendredi 23 juin devant le tribunal de première instance au Plateau.

D’ailleurs, l’époux de l’artiste aurait quitté le foyer conjugal pour élire domicile chez la productrice de film. Avec une absence prolongée hors de sa maison, il tombe lui et son amante sous le coup de la loi.

‘’Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an, la femme convaincue d’adultère, ainsi que son complice. Et est puni de la même peine le mari qui, dans la maison conjugale, commet un adultère, ou qui, hors de la maison conjugale, a des relations sexuelles habituelles avec une femme autre que son épouse’’.

Avec cette affaire judiciaire, la réputation de l’actrice et présentatrice-télé, pourrait prendre un sacré coup. Parce qu’à travers son émission avec ses chroniqueuses, elle donne des conseils et montre une bonne voie à suivre dans un couple et dans la société.