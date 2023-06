Côte d'Ivoire - Décès de Gbokra Djouma Paul: Moya Sabine pleure un grand promoteur de la langue atchan

La présidente de l'association Atchan Goto Mié, qui regroupe les femmes des 60 villages Atchan, Mme Moya Sabine, par ailleurs conseillère au District autonome d'Abidjan, et ses membres, sont plus qu'inconsolables suite au décès de Gbokra Djoman Paul, célèbre speaker Atchan à la télévision Ivoirienne. Nous l'avons rencontré pour vous, afin de nous en dire plus sur la relation privilégiée qu'elle entretenait avec ''son père''. C'est la gorge nouée et les yeux embués de larmes, qu'elle a répondu à quelques unes de nos questions.

Promotion de la langue ATCHAN - Moya Sabine ( Présidente de Atchan Goto Mié) : " Nous sommes sans voix devant le décès de Gbokra Djouma Paul, notre porte-voix"

Mme la présidente, vous et votre structure étaient en pleins préparatifs pour une journée hommage à rendre au désormais défunt, Gbokra Djoman Paul, peut-on connaître la raison?

''En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle'', nous instruit le sage de Bandiagara, feu l'écrivain Hamadou Hampaté Bâ. Nous sommes vraiment inconsolables, car nous venons de perdre une grande bibliothèque de notre patrimoine culturel. Parce que notre papa Gbokra Djoman Paul est une personne unique.

Un homme grand, non pas par la taille mais par la connaissance qu'il possédait. La mort nous l'a arraché trop tôt, vraiment trop tôt. Au moment même où plus que jamais, nous avons son besoin. Besoin qu'il nous enseigne et nous transmette son savoir, qu'il guide nos pas. Qu'il continue de nous instruire à bien faire les choses dans la pure tradition Atchan.

Lorsque je pense qu'il nous a prodigué des conseils avisés et fort utilitaires le 10 juin dernier, à son domicile à Abobo Akeïkoi, quand nous avons été le voir. Et que j'apprends par lui suite qu'il est décédé, je ne crois pas qu'il soit parti.

Parce que nous lui avons dit et nous lui avons fait une promesse ferme, que nous allons le célébrer vivant pour lui dire grand merci, merci infiniment pour tout ce qu'il a fait et fait pour la promotion de la langue atchan.

Il nous a chaudement dit merci pour l'initiative. Et nous a recommandé au seigneur. J'ai trop mal de savoir qu'il nous a quitté pour l'au-delà. Nous avons voulu l'honorer de son vivant plutôt qu'à titre posthume.

"Gbokra Djoman Paul a énormément fait pour la promotion de la langue Atchan"

Afin qu'il reçoive toute notre reconnaissance et qu'il en témoigne, avant que Dieu le rappelle à lui. Raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser une belle et grandiose ceremonie d'hommage pour honorer notre illustré regretté.

Que comptez-vous faire désormais qu'il n'est plus, concernant la journée hommage à lui rendre ?

Nous maintiendront la date, car notre activité celle de lui rendre hommage est plus que jamais d'actualité. La journée d'hommage était prévue pour le célébrer en tant que monument vivant de la promotion de la langue Atchan.

Et nous les femmes de Atchan Goto Mié, feront tout, pour qu'il soit reconnu comme tel. Notre père Gbokra Djoman Paul, nous a beaucoup trop apporté pour qu'il reste dans l'oubli. Nous ferons toutes les démarches nécessaires auprès de nos autorités gouvernementales,

de nos élus et cadres Atchan, pour quelles pèsent de tout leur poids. Afin, que notre père reçoive toutes les distinctions et récompenses dues à son labeur pour la promotion de notre langue.

Aussi, demandons nous à nos têtes couronnées, à nos élus et cadres Atchan que lui soit érigé une stèle et que les salles fêtes de nos communes, les foyers polyvalents dans nos villages ou encore dans l'adressage de nos rues et boulevards en Abidjan, un boulevard ou une rue porte son nom. C'est vous dire que nous ferons mains et pieds pour qu'il soit reconnu comme celui qui a été le formidable porte voix de notre langue.

Pensez-vous sincèrement que vous serez écoutée et soutenue réellement dans vos efforts?

Nous le croyons fermement car je ne suis pas seul. Je vous ai dit plus haut qu'avec Atchan Goto Mié, nous ferons des mains et des pieds, afin qu'il soit reconnu à sa juste valeur. Car notre papa Gbokra Djoman Paul a fait beaucoup. Il a énormément fait pour la promotion de la langue Atchan.

Et ne dit-on pas que ce que femme veut, Dieu le veut. Alors n'ayez aucun souci plutôt à vous faire. Son travail, celui de la promotion de la langue milite grandement en sa faveur et nous permettra d'atteindre l'objectif visé, celui de l'honorer dignement.

"Gbokra Djoman Paul est vraiment unique"

Par votre canal déjà nous disons que nous avons prévu d'organiser une journée hommage pour le célébrer vivant, mais hélas notre créateur l'a rappelé à lui. Mais la date sera maintenue et nous lui rendront un vibrant hommage pour lui dire merci, infiniment merci pour tout.

Y'a t'il une anecdote avec celui que vous appelez ''père'', que vous voudriez partager avec nous?

Vous savez mon père Gbokra Djoman Paul est vraiment unique. Nous avons partager de très bons moments et des moments inoubliables ensemble. En 1995 lorsque je faisais partie de l'équipe de la liturgie de la Paroisse Saint François Xavier d'Anono, c'était lui qui m'apprenait à traduire les lectures bibliques en langue Atchan.

J'ai un profond respect pour lui et j'ai aussi une histoire particulière avec cet grand homme. Suite aux élections présidentielles de 2010, pendant la grande crise postelectorale qu'a connue notre pays en 2011, lorsque qu'on cherchait un speaker pour les nouvelles du pays en langue. Et qu'on m'a fait appel, j'ai dit carrément que c'était mon père Gbokra Djouma Paul, qui était le meilleur speaker qui soit en langue Atchan.

Et c'est comme ça que je l'ai appelé pour lui expliquer le besoin. Je vous assure qu'il n'a fait aucune difficulté parce que la demande émanait de moi, ça m'a grandement honorée.

C'est ainsi qu'avec son approbation, je l'ai conduit voir M. Brou Aka Pascal, Directeur Général à l'époque de la chaîne TCI. Je pleure un grand homme. Que son âme repose en Paix. À Dieu l'Artiste linguiste.

Propos recueillis par LORNG E.