Régionales dans les Grands Ponts : Blaise Lasm en tournée à Yohouli

Blaise Lasm, candidat aux élections régionales dans la région des Grands Ponts, s'est rendu dans la localité de Yohouli le samedi 24 juin 2023. Le secrétaire général adjoint du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) a prêché pour le retour de son mentor Laurent Gbagbo aux affaires en 2025.

Blaise Lasm : "Je suis en mission au nom de Gbagbo Laurent"

Blaise Lasm est candidat à la présidence du conseil régional des Grands Ponts. À ce titre, le secrétaire général adjoint du parti de Gbagbo Laurent a effectué le déplacement auprès des populations le samedi 24 juin 2023. L'opposant ivoirien a saisi l'occasion pour leur confier sa candidature.

"Je suis en mission au nom de Gbagbo Laurent qui est le père de la décentralisation en Côte d'Ivoire et qui mieux que son envoyé peut traduire en actes concrets cette idée qu'il a développée ? Chers parents, je suis le candidat de la renaissance de notre belle région que je vais travailler à rendre tellement attractive que les investisseurs viendront partout pour implanter des usines, bâtir des grands complexes agro-industriels et touristiques afin que nos jeunes, nos femmes et toutes les populations puissent bénéficier de la richesse que nous allons créer. Je compte sur vous et je vous donne rendez-vous au soir du 2 septembre pour un nouveau départ pour les Grands Ponts", a déclaré Blaise Lasm.

Dans son discours, le cadre du PPA-CI a abordé le sujet de la radiation de Gbagbo Laurent de la liste électorale. Selon lui, au nom de tout ce que l'ancien président ivoirien, "le persécuter encore de la sorte est tout simplement injuste et inapproprié". Blaise Lasm espère que "la sagesse va toucher les uns et les autres".

"(...) Nous ne doutons pas que Gbagbo Laurent sera à nouveau sur la liste électorale et il pourra candidater en 2025 pour que les idées généreuses qui ont guidé son projet puissent enfin se mettre en application", a poursuivi l'homme politique.