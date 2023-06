FECAFOOT: Vers la révocation de Samuel Eto’o (?), ce qui lui est reproché

Samuel Eto’o se retrouve mêlé dans une affaire de pari sportif. Il a signé un contrat avec une structure pour en être leur ambassadeur. Ce qui n’est pas du goût de certains acteurs du football camerounais qui ont porté l’affaire devant les juridictions de la CAF et de la FIFA.

Samuel Eto’o visé par une enquête de la FIFA

Le président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Samuel Eto’o Fils est sûrement sur un fauteuil éjectable. Depuis longtemps, la tête de l’ancien attaquant des Lions indomptables est mise à prix par de nombreux détracteurs dans son pays. Déjà sa légitimité est mise en doute et une procédure juridique a même été lancée contre lui devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Il y a en plus de cela, un bras de fer entre Samuel Eto’o Fils et des présidents de clubs et d'autres acteurs du football camerounais.

Alors que l’ancien attaquant du FC Barcelone n’est pas encore sorti de l’auberge, voilà qu’une autre affaire vient mettre à mal sa direction à la tête de l’instance du football camerounais. Samuel Eto’o a lui-même créé cette situation avec un post sur son compte Twitter. ‘’Fier ambassadeur de 1xBet! Préparez-vous à une excitation non-stop avec des méga-bonus, des options infinies et une expérience de pari sécurisée. Rejoignez-moi en utilisant le code PAPAETOO et saisissons les opportunités ensemble’’, écrit-il.

Dans les règlements de la FIFA, il est interdit aux acteurs du football de participer de manière directe ou indirecte à des activités de paris, loteries et autres jeux d’argent similaires ou transactions en lien avec des compétitions et matches de football et/ou toute activité associée au football. Ce qui est contraire à une question d’éthique et d’intégrité de la faîtière du football international. Pour cela, des acteurs du football camerounais ont porté l’affaire devant les juridictions éthiques de la CAF et de la FIFA.

‘’Cette enquête se déroule dans la confidentialité et les résultats peuvent être lourds de conséquences si les faits exposés sont avérés et en violation avec le Code éthique de la FIFA’’, révèle un ex-employé de la FECAFOOT. On attend de voir les résultats de l’enquête pour vraiment se situer sur cette affaire qui aura de lourdes conséquences sur Samuel Eto’o.