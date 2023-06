Zouan-hounien: La mairie accusée d'avoir saboté le concert de l'artiste Champy VETCHO

Alors qu'il projetait de tenir un spectacle le Samedi 24 Juin dernier dans la ville de Zouan-hounien, l'artiste Champy Vetcho s'est vu refuser la salle du foyer des jeunes par les autorités municipales. Que s'est-il passé ? Pourquoi en est-on arrivé à l'annulation du spectacle de l'artiste ?

Zouan-hounien - L'artiste Champy VETCHO: "Ils ont saboté mon concert juste pour des intérêts politiques (...) Zouan-hounien ne méritait pas ça"

L'information a enflammé la toile le week-end dernier. Bah Kalando Hervé alias Champy Vetcho est originaire de Zouan-hounien. Ce 24 Juin, le ciel lui est tombé dessus lorsque les autorités de sa propre ville lui refusent, à quelques heures de son événement phare, le centre culturel.

« J'ai eu deux prix grâce à Dieu. L'un en 2018 et le second obtenu récemment en 2023: le prix du meilleur artiste DAN. Je ne pouvais que venir exprimer, à travers un concert géant, ma reconnaissance à cette ville qui m'a vu naître. Pour intéresser tout le monde à ce projet de réjouissances, j'ai fait appel à toutes les sensibilités politiques de Zouan-hounien. C'était une belle affiche qui, à mon sens, devait rassurer et convaincre de ma neutralité vis-à-vis du monde politique. Je n'ai rien compris au jeu fait. Jusqu'à la veille, nous n'avions pas encore reçu l'autorisation de nous produire.

Je pars voir Mr Kamin Vincent, 1er adjoint au maire qui me rassure et me dit de voir le 4ème adjoint qui signera le papier tant attendu. Je vais au bureau du 4ème qui, à son tour, m'envoie balader. Il dit que c'est seulement lorsque les 3 premiers adjoints au maire sont absents, qu'il a le droit de signer. Nous retournons voir Mr Kamin Vincent qui a, entre temps fermé son bureau et est sorti. Dans l'euphorie, nous appelons le maire Zrakpa Roger.

Aucun d'eux ne nous décroche le téléphone jusqu'à ce que nous ayons la notification de leur refus. Les tickets étaient déjà vendus et des dépenses importantes de l'ordre de 500.000 F, faites. J'envoie un message à Papa Mabri. Il me rassure. Il appelle Kamin. Malgré l'invention de notre leader commun, rien n'est fait. La mairie reste de marbre sur sa décision», révèle l'infortuné artiste que nous avons rencontré le lendemain après midi dans la ville de Danané.

Le lundi 26 Juin, nous entrons en contact avec le premier adjoint au maire de Zouan-hounien, Mr Kamin Vincent. Sur un ton paisible, l'homme nous livre sa part de vérité : « Depuis plusieurs jours, Champy Vetcho et son staff étaient dans la ville. Ils se sont pressés de faire des affiches, les coller partout sans prendre au préalable une autorisation à la mairie. C'est seulement à deux jours dudit concert ( le Jeudi 22 Juin), que nos services sont saisis par l'artiste. C'est alors que nous lui disons que le centre culturel en question est en réhabilitation et donc fermé au public. Dans le même ordre d'idée, nous lui avons suggéré de trouver une autre salle en ville et que nous sommes prêts à lui délivrer une autorisation. »

Une déclaration qui est loin de convaincre l'artiste. « Le maire Kamin dit tout sauf la vérité. Les services sociaux de la mairie de Zouan-hounien ont signé l'accusé de réception d'un courrier émanant de notre part le 13 Juin 2023. Soit 11 jours avant l'événement et non 2 jours. Pourquoi ne l'avoir pas signifié dès les premiers instants ? Pourquoi nous faire balader de bureaux en bureaux à quelques heures du concert ? Nous disons que c'est la politique qui s'est invitée dans mon événement. La présence des personnalités adversaires au maire Zrakpa sur l'affiche, y est pour quelque chose dans cette manigance. Ils ont saboté mon concert juste pour des intérêts politiques. Et c'est triste un tel acte. Zouan-hounien ne méritait pas ça», a-t-il conclu. A la question de savoir si le concert aura lieu une autre fois pour satisfaire les fans de Zouan-hounien, l'artiste dit s'en remettre aux "seigneurs" de la ville.

Une correspondance de Sony WAGONDA